«Давно мечтала»: Ирина Винер о сложении полномочий главы главы ВФХГ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что давно мечтала покинуть пост чиновника и заниматься тренерской деятельностью.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ушла с поста президента ВФХГ после объединения дисциплин. Главой объединенной Федерации гимнастики России избрали генерального директора компании «РЖД» Олега Белозерова.
В своем заявлении Ирина Винер отметила, что будучи на посту президента федерации гимнастики много занималась бумагами, это отвлекало ее от тренерской работы.
Винер была президентом ВФХГ с 2008 года, при этом оставалась тренером российских гимнасток.
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«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. <…> Я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась», — цитирует Винер РИА Спорт.
В своем заявлении Ирина Винер отметила, что будучи на посту президента федерации гимнастики много занималась бумагами, это отвлекало ее от тренерской работы.
«Я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — сказала главный тренер российской сборной.
Винер была президентом ВФХГ с 2008 года, при этом оставалась тренером российских гимнасток.
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Лия Мурадьян