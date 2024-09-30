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Рианчо усомнился в перспективах Мостового в качестве главы «Спартака»

30 сентября 2024, 21:50
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение о том, что Александр Мостовой вряд ли станет главным тренером «Спартака».
Он пояснил, что для этой должности нужен больший опыт.

«Здорово, что Мостовой будет проходить стажировку в «Спартаке». Это правильный шаг для его дальнейшей карьеры в качестве тренера. Шансы возглавить красно-белых? Мостовой не возглавит «Спартак» в ближайшие 5 лет — для работы в таком клубе нужен большой опыт», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.



Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин с иронией заявил, что обеспечить порядок и безопасность на европейских трибунах может помочь введение Fan ID в испанском футболе.

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#спорт
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#рпл
#дмитрий булыкин
#футбол
#тренер
Функционер Кузьмичев назвал победу «Краснодара» над «Зенитом» заслуженной
30 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/Rost-9D

Российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказал удивление победе «Краснодара» над «Зенитом», однако назвал её вполне заслуженной.
«Если честно, результат этого матча меня сильно удивил, но удивил приятно. Я говорил до игры, что «Зенит» заберет свои три очка, но этого не случилось. «Краснодар» здорово провел игру, грамотно и спокойно довел матч до победы. Победа над «Зенитом» абсолютно заслуженная», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Так, «Краснодар» стал лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что матч «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги может закончиться вничью.

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#спорт
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Булыкин предложил интересный метод безопасности на европейских трибунах
Булыкин предложил ввести Fan ID в испанском футболе
30 сентября 2024, 21:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин с иронией заявил, что обеспечить порядок и безопасность на европейских трибунах может помочь введение Fan ID в испанском футболе.
«Надо посоветовать их парламенту ввести Fan ID – тогда будет спокойнее на трибунах. А если говорить серьёзно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

А бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о том, что именно Fan ID является причиной падения интереса к футболу в России.

«Думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, хотя эту систему ввели пару лет назад. Знаю, что болельщики теперь стали смотреть футбол по телевизору», — отметил в беседе с Metaratings.ru Павлюченко.

Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.

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#футбол
#мнение
#рпл
#дмитрий булыкин
#спорт
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Экс-игрок Булыкин объяснил агрессивные поступки фанатов
30 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/ALFSnaiper

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.
«Подобное случается везде. Но когда фанаты долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьёзно — потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3. Тем более, соседи на секторе тоже видят, кто бросает предметы на поле, и они сразу могут успокоить хулиганов», — пояснил в беседе с Газета.ру Булыкин.

До этого бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов объяснил причины падения интереса к футболу в стране.

«Допускаю, что спрос упал из-за того, что нет еврокубков и международных матчей. Непростая нынешняя ситуация говорит о том, что, возможно, людям не до футбола. Но последние матчи РПЛ показывают, что люди с удовольствием едут на футбол. Например, на матч в Краснодаре или дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Титов.

Ранее бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявлял, что в РПЛ не должно быть иностранных тренеров.

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#тренер
#футбол
#матч
#спрос
#рпл
#футболист
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Юные туристы из Серпухова завоевали награды на соревнованиях в Туле
30 сентября 2024, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Пять наград завоевали ребята из Серпухова на финале Кубка Тульской области по спортивному туризму, посвящённого памяти С. В. Мазникина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«На соревнованиях особенно отличились представители серпуховского подросткового туристского клуба «Путник». Виктор Николаев занял третье место на дистанции второго класса среди юношей в возрасте 16-21 года. Егор Исаков занял второе место на дистанции второго класса среди юношей 14-15 лет, а на дистанции третьего класса выиграл бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовые награды завоевали Виктория Прокошина и Вячеслав Николаев в соревновании на ориентирование в спортивном лабиринте «Ориент-шоу». А Кирилл Чепак вошёл в пятёрку лучших на дистанции первого класса среди мальчиков 8-12 лет.

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Стрелки из Московской области выиграли восемь медалей всероссийских соревнований

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#туризм
#спорт
#соревнования
#серпухов
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Стрелки из Московской области выиграли восемь медалей всероссийских соревнований
30 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали стрелки из Московской области на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали подмосковные спортсмены выиграли на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматики. В олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» победительницей стала Анастасия Сорокина. Кроме того, золото в этой категории завоевала команда подмосковных спортсменок, куда, помимо Анастасии Сорокиной, вошли Марьяна Романова и Надежда Козлова», — говорится в сообщении.
Соревнования по стрельбе из пневматики также принесли Подмосковью серебро и бронзу: второе место заняли юниоры Иван Колесник, Денис Букин и Тимофей Алейников, третье — Тимофей Алейников и Надежда Козлова.

На первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия серебряные медали завоевали Анастасия Сорокина и Тимофей Алейников в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров среди смешанных пар. Серебро в этой дисциплине среди юниорок также взяли Анастасия Сорокина, Марьяна Романова и Екатерина Леонова. Они же заняли вторую ступень пьедестала в стрельбе лёжа из винтовки с 50 метров. А Анастасия Сорокина завоевала также бронзовую медаль в одиночной по стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений.

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#минспорта мо
#медали
#стрельба
#первенство
#московская область
#подмосковье
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Гольфисты из Московской области завоевали четыре медали на Кубке России
30 сентября 2024, 16:04

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России по гольфу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Гольфисты Артём Дунаев и Матвей Кармолин заняли второе и третье места в мужских соревнованиях соответственно. Представитель Ленинградской области стал победителем.

Второе и третье места в женском зачёте также заняли подмосковные спортсменки Вера Новицкая и Александра Сивова. Победительницей среди женщин стала гольфистка из Москвы.

В турнире приняли участие 63 гольфиста из шести регионов страны.

Кубок России по гольфу проходил с 22 по 29 сентября 2024 года в деревне Матвейково Московской области.

Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные бобслеисты завоевали семь медалей на российском турнире сильнейших
#спорт
#кубок россии
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#гольф
#спортсмены
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БК «Химки» выиграл турнир памяти Александра Петренко
30 сентября 2024, 15:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Хозяева площадки стали победителями XIV баскетбольного турнира памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко, который завершился в городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Матчи проходили в баскетбольном центре комплекса «Арена Химки». В этом году его участниками стали команды «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». На старте турнира хозяева площадки принимали сургутский «Университет-Югра» и закончили игру со счётом 74:70 в свою пользу. Во второй соревновательный день подопечные Андрея Мальцева одержали победу в матче против «Зенита-2» – 111:52.

В заключительный день химчане встретились с командой «Тамбов» и уступили со счётом 60:74. Однако по результатам двух первых матчей хозяева обеспечили себе победу досрочно. На церемонии награждения отметили самых результативных игроков. Лучшим MVP турнира стал Глеб Суворов.
«Очень интересный был турнир. Мы увидели обновлённый состав команды в деле. И ещё увидели, как наша команда может хозяйничать на паркете под кольцами», – отметил болельщик БК «Химки» Денис Сухарев.
Турнир памяти Александра Петренко – один из важнейших этапов подготовки баскетболистов к старту сезона. Впервые соревнования были организованы в 2007 году, в первую годовщину смерти капитана команды «Химки». Баскетболист погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

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#химки
#баскетбол
#турнир
#спорт
#подмосковье
#московская область
#бк химки
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В Москве 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район»
30 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В Москве уже 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район», в рамках которого москвичи смогут бесплатно посещать спортивные тренировки. Об том сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Летом бесплатные тренировки посетили почти 70 тысяч человек. Осенняя программа обещает быть не менее насыщенной. Все желающие старше 18 лет смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тренировки по фитнесу будут проводиться на 30 площадках по вторникам, четвергам и субботам, а занятия по бегу — на шести площадках по средам и воскресеньям.

Подробнее о местах, где проводятся тренировки, можно узнать на сайте проекта «Мой спортивный район». Там же можно ознакомиться с расписанием, а также зарегистрироваться на спортивное мероприятие.

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#telegram
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Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
30 сентября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали турнира завоевали боксёры из подмосковного Чехова Андрей Салий в весовой категории 70 кг и Роман Поляков в весовой категории 57. Серебряную медаль в копилку областной команды принёс химкинский боксёр Артур Мосоян, выступающий в весовой категории 63 кг. А бронзовые награды выиграли Кристиян Череповский из Ногинска в весовой категории 66 кг и Аббосбек Гафуровиз Ивантеевки, соревнующийся в категории 60 кг», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Москве с 23 по 28 сентября, участниками турнира стали 246 лучших боксёров из 36 регионов России в возрасте 15-16 лет.

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#бокс
#турнир
#соревнования
#медали
#московская область
#подмосковье
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