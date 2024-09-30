Рианчо усомнился в перспективах Мостового в качестве главы «Спартака»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение о том, что Александр Мостовой вряд ли станет главным тренером «Спартака».
Он пояснил, что для этой должности нужен больший опыт.
Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин с иронией заявил, что обеспечить порядок и безопасность на европейских трибунах может помочь введение Fan ID в испанском футболе.
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«Здорово, что Мостовой будет проходить стажировку в «Спартаке». Это правильный шаг для его дальнейшей карьеры в качестве тренера. Шансы возглавить красно-белых? Мостовой не возглавит «Спартак» в ближайшие 5 лет — для работы в таком клубе нужен большой опыт», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.
Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин с иронией заявил, что обеспечить порядок и безопасность на европейских трибунах может помочь введение Fan ID в испанском футболе.
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Мелисса Тимофеева