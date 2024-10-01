Тренер Жулин назвал украинскую фигуристку Оксану Баюл больным человеком

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал обвинения украинской олимпийской чемпионки Оксаны Баюл о том, что российские фигуристы просят деньги у властей. Об этом информирует издание Sport24.
«Зачем на больного человека реагировать? Не хочу никак», — сказал он.
На днях Оксана Баюл дала довольно резкое интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором высказала свое мнение о России. Она отметила, что отказалась от предложения работать в стране, так как ее не устраивало абсолютно все в этом предложении.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России по гольфу. Гольфисты Артём Дунаев и Матвей Кармолин заняли второе и третье места в мужских соревнованиях соответственно.
До этого стало известно, что российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказал удивление победе «Краснодара» над «Зенитом», однако назвал её вполне заслуженной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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