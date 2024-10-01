Тренер Жулин назвал украинскую фигуристку Оксану Баюл больным человеком

Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали стрелки из Московской области на первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Минспорта региона.