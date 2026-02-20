Дегтярев: нейтральный статус российских спортсменов является дискриминацией
Любые политические ограничения в отношении российских спортсменов являются незаконной дискриминацией и противоречат принципам Олимпийской хартии. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По его словам, которые приводит Life.ru, Москва будет добиваться полного и равноправного допуска всех спортсменов к международным стартам.
Глава ОКР также отметил, что Олимпийские игры в Италии должны стать переходным этапом для российского спорта. Москва рассчитывает на снятие ограничений, а также надеется, что эти соревнования станут последними, на которых россияне выступают под нейтральным флагом.
Дегтярев добавил, что Международный олимпийский комитет не имеет юридических оснований для продолжения ограничений в отношении ОКР.
