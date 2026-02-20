В Госдуме оценили выступление фигуристки Петросян на Олимпиаде
Экс-глава ОКР Жуков: выступление Петросян неудачное
Первый зампред Госдумы и экс-глава ОКР Александр Жуков прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде в Италии.
В произвольной программе Петросян допустила падение на четверном тулупе и по сумме двух прокатов заняла шестое место, набрав 214,53 балла. Победительницей стала американка Алиса Лью — 226,79.
«К сожалению, неудачное выступление Петросян. Аделия сорвала четвертной прыжок, но ничего не поделаешь», — прокомментировал Жуков Metaratings.ru.Он связал отсутствие наград у россиян с отстранением и долгим отсутствием спортсменов на международной арене. По его мнению, Петросян могла получить медаль, если бы «чисто откатала».