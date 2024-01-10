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В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж

10 января 2024, 17:40
Фото и видео: Наталия Надточая

Фото и видео: Наталия Надточая

Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. Около 1,4 тыс жителей в новогодние праздники протестировать лёд.
«В ближайшие дни я получу документы на новое здание ледовой арены. Сразу после этого на лёд выйдут хоккеисты, фигуристы и те, кто только хочет научиться стоять на коньках. Откроется запись в секции. Можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание и футбол», – сказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.
Сразу после массового катания или тренировки на лёд выходит специальная заливочная машина. За полчаса она выравнивает и заливает лёд нужной плотности.


В ближайшее время в тестовом режиме начнёт работать и футбольный манеж. Строительно-монтажные работы в нём завешены, но рабочие с объекта пока не ушли.
«Мы придирчиво относимся к качеству возводимого объекта. Делаем замечания строителям, всё досконально проверяем. Смотрим, постелено ли поле в соответствии со всеми требованиями, решаем, куда поставить мебель. Параллельно идёт набор тренеров», – отметил Редькин.
Предполагается, что в конце января оба новых спортобъекта начнут полноценную работу.

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Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
10 января 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире прошёл открытый турнир по настольному теннису. На соревнованиях выступили 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали представители Каширы и ближайших городов Подмосковья – таких как Ступино, Зарайск, Серебряные Пруды и Озёра. Главный судья принял решение играть в подгруппах, а затем – два финала. В первый финал выходили игроки, занявшие в подгруппах первое и второе места. Занявшие третье и четвёртое места боролись во втором финале», – говорится в сообщении.
В результате упорной борьбы в первом финале призовые места заняли спортсмены из Озёр, Каширы и Ступина, во втором – из Серебряных Прудов, Каширы и Ожерелья.

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#спорт
#кашира
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#теннис
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Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»
10 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».
«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого сообщалось, что в РПЛ после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте следует «Зенит».

Ранее Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допускал, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.

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#спорт
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#рпл
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Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой
10 января 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допустил, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.
При этом, он отметил, что такие шаги предпринимаются и для усиления состава и конкуренции.

«И всё-таки, я думаю, в какой-то надежде на международные встречи. Я не говорю про Еврокубки. И не исключаю, что он берёт молодых бразильцев для того, чтобы позже их с выгодой продать. «Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. К этому нормально надо относиться, это бизнес», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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#спорт
#бизнес
#президент
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В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
10 января 2024, 13:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Легенды хоккея сыграют с командой жителей городского округа. Истра в первом матче 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между звёздами отечественного хоккея и любительскими подмосковными командами состоится 13 января на базе спорткомплекса «Гучково» в городе Дедовск.

«На лёд катка выйдут семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, звезды Континентальной хоккейной лиги Алексей Терещенко и Дмитрий Калинин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков, а также помощник главного тренера сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ 2023 года, уроженец города Дедовск Роман Широков», — отметили в министерстве.

Кроме этого, перед началом игр ​для гостей будет проведет мастер-класс от от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.

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Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
10 января 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Павлюченкова из Подмосковья вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову.
Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. В четвертьфинале россиянка сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Павлюченковой 32 года. Она занимает в мировом рейтинге 59-е место. На счету россиянки – 12 титулов WTA. В 2021 году в составе российской команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Общий фонд турнира в Аделаиде – 922,5 тыс долларов. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.

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#спорт
#теннис
#турнир
#московская область
#подмосковье
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Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов
10 января 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

За последние несколько недель число серьезно раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличилось на 30 процентов, сообщает ABC News, ссылаясь на главного врача больницы в Днепре.
Доктор Сергей Рыженко подчеркнул, что больница имени Мечникова в Днепре, находящаяся в нескольких часах езды от зоны боевых действий, ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о просьбе Генштаба Вооруженных Сил Украины мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти представили в Раде законопроект о мобилизации, в котором предусмотрены изменения, такие как отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Документ также предлагает включение граждан в реестр должников за неявку в военкомат.

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Канадский фигурист отказался от участия в турнире из-за обвинений в насилии
Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
09 января 2024, 23:59

Фото: istockphoto.com/KrisCole

Канадец Николай Сёренсен и его партнерша Лоранс Фурнье-Бодри отказались участвовать в национальном чемпионате Канады по фигурному катанию после того, как Сёренсена обвинила в сексуальном насилии бывшая американская фигуристка.
Экс-спортсменка, чье имя не разглашается, заявила, что Сёренсен совершил насилие над ней 21 апреля 2012 года, передает РИА Новости. По ее словам, после вечеринки в квартире он удерживал ее против воли на кровати. На момент инцидента ей было 22 года, а Сёренсену — 23. Долгое время она молчала, опасаясь, что ее обвинят в клевете. Однако в июле 2023 года она решила высказать правду после прочтения высказываний Сёренсена о важности безопасности женщин в фигурном катании.

«Я считаю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Поддержка и позитивная атмосфера в спорте необходимы для всех. Я осведомлен об обвинениях, но они ложные, и я настроен на их опровержение. Мы с Лоранс приняли решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе. Мы не хотим стать отвлекающим фактором, когда внимание должно быть сосредоточено на спортивной состязательности», — написал Сёренсен на своей странице в Instagram*.
В настоящее время Сёренсену 34 года. Он выступает в парном фигурном катании с Лоранс Фурнье-Бодри. Они стали чемпионами Дании в 2018 года, а с 2019 представляют Канаду. В 2023 году они стали чемпионами Канады. Пара заняла девятое место на Олимпийских играх в Пекине и пятое - на Чемпионате мира в 2023 году. Сёренсен и Фурнье-Бодри планируют выступить на мировом первенстве в Монреале в марте.

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Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
09 января 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой.
«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Он отметил, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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#спорт
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Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»
09 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.
«Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на бразильскую иглу и слезать с неё не собирается. Если есть возможность покупать средних по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, а других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Также это хорошая коммерческая история», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Кроме того, он отметил, что селекционная политика «Зенита» вызывает некоторые вопросы.

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#спорт
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