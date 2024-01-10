В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж

Фото и видео: Наталия Надточая
Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. Около 1,4 тыс жителей в новогодние праздники протестировать лёд.
«В ближайшие дни я получу документы на новое здание ледовой арены. Сразу после этого на лёд выйдут хоккеисты, фигуристы и те, кто только хочет научиться стоять на коньках. Откроется запись в секции. Можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание и футбол», – сказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.Сразу после массового катания или тренировки на лёд выходит специальная заливочная машина. За полчаса она выравнивает и заливает лёд нужной плотности.
«Мы придирчиво относимся к качеству возводимого объекта. Делаем замечания строителям, всё досконально проверяем. Смотрим, постелено ли поле в соответствии со всеми требованиями, решаем, куда поставить мебель. Параллельно идёт набор тренеров», – отметил Редькин.Предполагается, что в конце января оба новых спортобъекта начнут полноценную работу.
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