Деменко допустил внутренний конфликт в «Рубине»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результаты «Рубина» в текущем сезоне РПЛ и отметил, что в команде, возможно, присутствует внутренний конфликт.
«Странно, что в СМИ пишут о возможном увольнении Рахимова, ведь команда идёт на 7-м месте в таблице — выше только московские команды, «Зенит» и «Краснодар». Со стороны кажется, что в «Рубине» существует внутренний конфликт. Рахимов — честный и справедливый тренер, но порой довольно эмоциональный, всякое могло случиться. Мы не узнаем, что там происходит, ведь это внутренняя кухня. Посмотрим, чем закончится эта история», — поделился в беседе с «РБ Спорт» специалист.Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Ростов» потеряет очень многое, если возможная отставка главного тренера команды реализуется.
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