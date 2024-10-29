Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что у игроков клуба нет вредных привычек.
Так он прокомментировал слова учредителя костромского «Спартака» Дмитрия Хотимского о том, что в команде стремятся призвать спортсменов не употреблять снюс.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.
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«Если посмотреть на длинной дистанции, то в любых командах можно найти отдельных игроков с вредными привычками. Если вредные для здоровья вещества существуют, то они будут в той или иной мере применяться в клубах отдельными футболистами. В этих случаях применяются штрафные санкции. У игроков махачкалинского «Динамо» нет вредных привыче. Или я их не знаю», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.
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Мелисса Тимофеева