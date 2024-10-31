Смородская заявила об опасности для «Ростова» отставки Карпина

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Ростов» потеряет очень многое, если возможная отставка главного тренера команды реализуется.
«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку. У Карпина был перерыв на сборную, он не тренировал команду. «Динамо» выглядит фаворитом и им явно будет проще», – прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.
Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.
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