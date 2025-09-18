Ещенко назвал тройку лучших игроков сезона РПЛ
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал лучших молодых игроков на старте сезона РПЛ. Это Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба из ЦСКА) и Алексей Батраков из «Локомотива».
Собеседник в интервью Metaratings.ru отметил, что перечисленные футболисты смело выходят на поле и показывают отличную игру. Он добавил, что решать, стоит ли привлекать дорогих легионеров вроде Жерсона, Жедсона и Луиса Энрике, должны сами клубы. У каждой команды свой путь.
«Молодцы. Пускай и дальше так выступают (российские спортсмены — прим. ред.)», — заключил Ещенко.
Статистика игроков: 20‑летний Батраков — восемь голов и две передачи в РПЛ, 20‑летний Кисляк — два гола и три ассиста, 19‑летний Глебов — три гола и две результативные передачи.