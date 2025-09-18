Ещенко назвал тройку лучших игроков сезона РПЛ

18 сентября 2025, 12:38

Ещенко назвал Кисляка, Глебова и Батракова лучшими игроками сезона РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал лучших молодых игроков на старте сезона РПЛ. Это Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба из ЦСКА) и Алексей Батраков из «Локомотива».





Собеседник в интервью Metaratings.ru отметил, что перечисленные футболисты смело выходят на поле и показывают отличную игру. Он добавил, что решать, стоит ли привлекать дорогих легионеров вроде Жерсона, Жедсона и Луиса Энрике, должны сами клубы. У каждой команды свой путь.





«Молодцы. Пускай и дальше так выступают (российские спортсмены — прим. ред.)», — заключил Ещенко.