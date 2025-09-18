Сёмин прокомментировал слухи о дисквалификации Станковича

18 сентября 2025, 17:34

Экс-главный тренер «Локомотива» Сёмин считает, что Станковича нужно штрафовать

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможной дисквалификации наставника «Спартака» Деяна Станковича.





Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что тренера могут отстранить на четыре матча за оскорбления судьи в матче восьмого тура РПЛ с «Динамо» (2:2). В концовке первого тайма главный арбитр Егор Егоров удалил Станковича с поля за агрессивное поведение.





«Нужно просто оштрафовать на внушительную сумму, и всё сразу прекратится», — сказал Сёмин Metaratings.ru.