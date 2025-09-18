Достижения.рф

Сёмин прокомментировал слухи о дисквалификации Станковича

Экс-главный тренер «Локомотива» Сёмин считает, что Станковича нужно штрафовать
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о возможной дисквалификации наставника «Спартака» Деяна Станковича.



Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что тренера могут отстранить на четыре матча за оскорбления судьи в матче восьмого тура РПЛ с «Динамо» (2:2). В концовке первого тайма главный арбитр Егор Егоров удалил Станковича с поля за агрессивное поведение.

«Нужно просто оштрафовать на внушительную сумму, и всё сразу прекратится», — сказал Сёмин Metaratings.ru.

После восьми туров «Спартак» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. В девятом туре «красно‑белые» сыграют с «Крыльями Советов» 21 сентября в 14:30 мск.
