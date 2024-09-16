Деменко раскрыл, как быстро Соболев может адаптироваться в «Зените»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.
По его словам, скорость этой адаптации будет зависеть от нескольких факторов, среди которых – количество забитых футболистов голов.
А бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сравнил экс-нападающих Артёма Дзюба и Александра Соболева.
Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
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«Пока, думаю, Соболеву тяжеловато. Мы видели это и в игре с «Кайратом». Он – игрок, который пригодится Санкт-Петербургу, но всё будет зависеть от того, как быстро он забьет голы и впишется в коллектив. Это очень важный фактор для него», — высказался в беседе с Газета.ру Деменко.
А бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сравнил экс-нападающих Артёма Дзюба и Александра Соболева.
«Дзюба и Соболев похожи желанием бросать себе новые вызовы. Они всегда хотят что-то доказывать, мотивировать себя. Есть такой тип людей, которым плохо, когда они находятся в зоне комфорта. Трансферы Артема в «Акрон» и Александра в «Зенит» похожи. Несмотря на то, что одна команда борется за выживание, а другая — за чемпионство, ситуации для игроков одинаковые», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.
Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
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Мелисса Тимофеева