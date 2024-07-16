Митрофанов заявил о планах сборной России провести два матча осенью

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что уже в сентябре сборная России намерена провести два матча.
При этом он отметил, что в ближайшее время будут объявлены имена соперников сборной России на эти игры.
Напомним, что в этом году сборная нашей страны провела два товарищеских матча: с Сербией и Белоруссией. Обе игры завершились счётом 4:0 в пользу россиян.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
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«В сентябре сборная России проведёт две игры, в ближайшее время мы обо всём сообщим. Соперники? Пока не буду говорить, прошу понять», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.
Напомним, что в этом году сборная нашей страны провела два товарищеских матча: с Сербией и Белоруссией. Обе игры завершились счётом 4:0 в пользу россиян.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
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Мелисса Тимофеева