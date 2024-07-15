Тренер Тарханов назвал игру испанцев футболом будущего

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что российским футболистам надо поучиться игре у испанцев.
Так он отметил, что российский спорт может извлечь из чемпионата Евро-2024.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
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«Надо учиться играть как сборная Испании. Это футбол будущего. Они стали в обороне организованно играть, в контратаку переходить умеют, в атаку, хорошо контролируют мяч. Вот направление, которого надо придерживаться. Но для этого нужно научиться воспитывать футболистов. Техническое оснащение игроков сборной Испании – высокое», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
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Мелисса Тимофеева