Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита

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Экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.
«Смотришь чемпионат России, и нет явного фаворита. Тот же «Краснодар», лидер, играет с «Крыльями Советов». Ведёт, игра дается, но мы видели последние десять минут, где «Крылья» забили мяч. Находящиеся внизу таблицы команды бьются изо всех сил за выживание, а коллективы, которые над ними, могут опуститься на их место после 1-2 неудачных встреч. Такая же ситуация и в верхней части таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Деменко.
А главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес охарактеризовал сборную России как сильную команду, футболисты которой обладают высокой техничностью.
«Сборная России –сильная команда, игроки которой выделяются техничностью, физическими данными. Это хорошо подготовленная команда. Матч против сборной России – это большое и важное событие не только для нашей команды, но и для страны в целом. В матче против российской сборной футболисты Брунея смогут многому научиться и повысить своё мастерство», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Соарес.
Ранее клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги.
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