Наумов объяснил низкую посещаемость матчей «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что низкая посещаемость матчей «Локомотива» в рамках РПЛ связана с плохой работой самого клуба.
«Низкая посещаемость на матчах «Локомотива» связана с работой клуба. Там нет главного, потому что Леоненко настолько слабый, что его нельзя назвать руководителем. Совет директоров этим не занимается, у них и так хватает работы. Раньше на матчи «Локомотива» ходили 8-10 тыс. только активных фанатов. Лучшие группы отправляли на выездные игры «Локомотива» за счёт клуба. Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому такая низкая посещаемость», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Наумов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил о нестабильном выступлении московского «Спартака».
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