Калешин назвал условие чемпионства «Краснодара» в РПЛ

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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин заявил, что команда имеет шансы чемпионства в этом сезоне РПЛ при условии удачного прохождения весны.
Кроме этого, он оценил исход матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином», который завершился ничьей со счётом 1:1.
А экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира АТР против австралийца Алекса Де Минора. Он отметил, что тяжело прогнозировать поведение российского спортсмена в этой игре.
Ранее Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.
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«Равная игра, было небольшое преимущество «Краснодара». Что касается весеннего отрезка, тяжело прогнозировать, но думаю, что, если «Краснодар» хорошо пройдёт весну, у него большие шансы стать чемпионом. Не всегда это получается, «Краснодар» часто проваливает начало весны, потом начинает набирать обороты. «Зенит» этого может уже не простить», — поделился в беседе с Metaratings.ru Калешин.
А экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира АТР против австралийца Алекса Де Минора. Он отметил, что тяжело прогнозировать поведение российского спортсмена в этой игре.
«Тяжело, когда ты уже на отдыхе, а тебя заставляют играть. С одной стороны, ты и хочешь, с другой — мячи, которые ты проигрываешь, вселяют раздражение. Вроде бы игра есть, но не хватает чуть-чуть, чтобы выиграть решающее очко. Здесь тонкая грань, поэтому трудно сказать, как Медведев себя поведёт в этом матче», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.
Ранее Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.
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Мелисса Тимофеева