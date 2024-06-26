День йоги проведут в Московской области

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В Подмосковье пройдет День йоги 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие пройдет в Одинцовском округе в посёлке Заречье на стадионе Зареченской школы.
В этот день мастера оздоровительных практик поделятся со взрослыми и детьми секретами популярных упражнений йоги.
Чтобы принять участие в мероприятии, вам нужно зарегистрироваться. Среди участников будут разыграны абонементы в студию йоги и различные подарки от партнёров.
Для посещения мастер-классов вам понадобятся: коврик, солнцезащитные средства, головной убор и вода. Начало занятий 29 июня в 17:00.
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В этот день мастера оздоровительных практик поделятся со взрослыми и детьми секретами популярных упражнений йоги.
«Занятие предназначено для людей всех возрастов. В программе: практика Power Yoga flow, шавасана под звуки ханг. Также на площадке будут проходить мастер-классы педагогов студии «Живой йоги». Участники узнают секреты гвоздестояния, правильного выравнивания тела с помощью ортопедических мячей, а также смогут посетить детскую йогу для улучшения осанки и профилактики плоскостопия», — поделились в пресс-службе.
Чтобы принять участие в мероприятии, вам нужно зарегистрироваться. Среди участников будут разыграны абонементы в студию йоги и различные подарки от партнёров.
Для посещения мастер-классов вам понадобятся: коврик, солнцезащитные средства, головной убор и вода. Начало занятий 29 июня в 17:00.
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Мира Полтева