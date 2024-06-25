Подмосковные танцоры выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные танцоры стали победителями Спартакиады учащихся по акробатическому рок-н-роллу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся 24 июня в Москве.
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 21 региона России. От Московской области выступили три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.
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«В дисциплине «В-класс-микст» первое место заняла пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина из Московской области. В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почётного третьего места.По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте», — поделились в пресс-службе.
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 21 региона России. От Московской области выступили три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.
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Мира Полтева