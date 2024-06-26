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Сборная Московской области заняла второе место на Спартакиаде учащихся

26 июня 2024, 14:00
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сборная Московской области по пляжному волейболу заняла второе место на Спартакиаде учащихся. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Летняя Спартакиада учащихся России по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходила с 21 по 25 июня в Краснодаре.

«Спортсменки из Подмосковья завоевали серебряные медали на XII летней Спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу среди девушек. Волейболистки успешно прошли групповой этап и вышли в финальный раунд со второго места. В полуфинале они победили команду из Челябинской области со счётом 2:0. Однако в решающем матче сборная Московской области уступила команде Краснодарского края с результатом 1:2», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что команда юношей также завершила своё выступление на четвёртом месте, не дойдя до призовой тройки.

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#медали
#спартакиада
#школьники
#волейбол
#подмосковье
Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу
26 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные школьники завоевали медали всероссийских соревнований по волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» прошли с 16 по 21 июня в Раменском.

Две команды из Московской области показали отличные результаты. спортсмены представляли городские округа Химки и Домодедово.

«Команда девушек из химкинской школы «Лига первых» завоевала серебряную медаль. А волейболисты Домодедовской средней общеобразовательной школы № 1 стали бронзовыми призёрами среди юношей. Кроме того, игрок команды Грайр Саркисян был признан самым эффективным игроком финального матча», — подчеркнули в пресс-службе.

Подмосковные команды впервые завоевали медали на престижных соревнованиях «Серебряный мяч», пройдя через областной и отборочный этапы в Центральном федеральном округе.

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Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы
25 июня 2024, 20:14

Фото: Istockphoto / matimix

44-летний вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе раскрыл секрет своей уникальной результативности. Один из самых возрастных футболистов в истории России – ещё и лучший бомбардир среди вратарей российской Суперлиги.
По подсчётам Купатадзе, у него 47 голов на высшем уровне: 28 – в Суперлиге, пять – в Кубке, один в Суперкубке, семь – в еврокубках и столько же – за сборную.
«В футзале большая результативность, но голы вратаря особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Это сумасшедшая разрядка и неописуемая радость», – рассказалКупатадзе в интервью «РБ Спорт».
Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.

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Стало известно, где мечтает играть футболист Андрей Мостовой
Полузащитник Зенита Мостовой хочет в английскую сборную
25 июня 2024, 20:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

О любви к английской премьер-лиге и желании в ней сыграть рассказал полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой.
Также 26-летний футболист поддерживает английскую сборную на Евро-2024, пишет Metaratings.ru.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.

Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.

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«Они что-то знают»: Мостовой – о трансферной политике «Зенита»
25 июня 2024, 20:02

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает принципов трансферной кампании ФК «Зенит». В текущее межсезонье команду пополнили Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала – 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они всё равно были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом России. Помимо этого, сине-бело-голубые завоевали Кубок России.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

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Подмосковные танцоры выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу
25 июня 2024, 17:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные танцоры стали победителями Спартакиады учащихся по акробатическому рок-н-роллу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся 24 июня в Москве.

«В дисциплине «В-класс-микст» первое место заняла пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина из Московской области. В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почётного третьего места.По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте», — поделились в пресс-службе.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 21 региона России. От Московской области выступили три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.

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В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир
25 июня 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейске состоялся открытый турнир по волейболу, который уже более 10 лет проходят в преддверии Дня молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«На турнире собираются учащиеся спортивных секций, профессионалы и ветераны. Дети с удовольствием приезжают, играют, набираются сил, энергии и опыта. Во время игры царит особая атмосфера дружбы и желания показать свои навыки», – поделился тренер Олег Смирнов.
Сверстники игроков болеют за них и придумывают кричалки, чтобы поддержать любимую команду.
«Мы стараемся поддерживать друзей, чтобы они чувствовали надёжный тыл и выкладывались на все сто процентов», – рассказал житель Красноармейска Леонид Мищенко.
В турнире в этом году приняли участие команды из Пушкинского, Мытищ, Сергиева Посада и Красноармейска.

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Подмосковная гольфистка Молоканова завоевала медаль всероссийского турнира
25 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гольфу «Пайн Крик» среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль. Первое место на турнире заняла представительница Москвы Дарья Булычева», — отмечается в сообщении.
В министерстве рассказали, что битва за золото проходила в сложных условиях: третий раунд пришлось прервать из-за грозы с ливнем. Встреча была возобновлена в другой день и количество лунок сократили до девяти.

Всего в соревнованиях «Пайн Крик», которые проходили в Свердловской области с 17 по 20 июня, приняли участие более ста гольфистов и гольфисток в возрасте от десяти до 18 лет.

Ранее сообщалось, что спортсмен из подмосковного Королёва Алексей Несов стал победителем трёх гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам.

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Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам
25 июня 2024, 11:48

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный пилот стал победителем трех гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходил с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan Ring Cany».

«Гонщик Алексей Несов из Королёва выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. В копилке спортсмена уже 9 побед на соревнованиях. В зачете «Спортпрототип CN» подмосковные пилоты выиграли серебряные и бронзовые награды. Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а бронзу выиграл Кирилл Киракозов из Мытищ», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Кубке России по гонкам на выносливость спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» завоевали «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4.

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Испания выбила Албанию с Евро-2024
Испания обыграла сборную Албании в матче Евро-2024
25 июня 2024, 01:20

Фото:istock/gorodenkoff

Сборная Испании по футболу обыграла сборную Албании в матче Евро-2024 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Испанцы заняли первое место в группе B, одержав победы во всех трех матчах. Албанцы набрали лишь одно очко и покинули турнир.

В параллельном матче Италия сыграла вничью с Хорватией. У хорватов забил Лука Модрич, они вели в счете до последней минуты матча, однако итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет в матче.

Ранее сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.

Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.

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