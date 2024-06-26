Сборная Московской области заняла второе место на Спартакиаде учащихся

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Спортсменки из Подмосковья завоевали серебряные медали на XII летней Спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу среди девушек. Волейболистки успешно прошли групповой этап и вышли в финальный раунд со второго места. В полуфинале они победили команду из Челябинской области со счётом 2:0. Однако в решающем матче сборная Московской области уступила команде Краснодарского края с результатом 1:2», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что команда юношей также завершила своё выступление на четвёртом месте, не дойдя до призовой тройки.
Читайте также:
Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу
Подмосковные танцоры выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу
В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир