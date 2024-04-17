Денис Пузырёв из Серпухова выиграл Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко
Серпухович Денис Пузырёв стал победителем Открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Денис занял первое место в жиме лёжа в однопетельной софт-экипировке в возрастной категории 50-59 лет. За звание чемпиона боролись соперники из многих городов России, а также спортсмены из Белоруссии и Сербии. При этом в общем зачёте среди всех возрастных категорий наш земляк стал вторым», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Он рассказал, что Пузырёв занимается пауэрлифтингом более 10 лет. Он служил в органах внутренних дел с 1993 года и ушёл в отставку в звании подполковника.
Спортсмен уже начал подготовку к новым соревнованиям – чемпионату Московской области, который пройдёт в Серпухове в начале июня. Эти состязания станут контрольными перед чемпионатом России, который состоится в Суздале 21-23 июня.
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