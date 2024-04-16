Юниорки из Подмосковья завоевали четыре медали первенства России по вольной борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Высшую ступень пьедестала заняла Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов. Ещё одно золото сборной Подмосковья принесла Салназарян в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевала Екатерина Карпушина, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, а бронзовую награду получила Мария Ефимова в категории до 65 килограммов.
В общекомандном зачёте первенства команда Московской области заняла почётное третье место.
Соревнования проводились в подмосковном Наро-Фоминске, спортсменки, проявившие себя лучше всех, получат приглашение в национальную сборную для участия в первенстве Европы и первенстве мира.
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