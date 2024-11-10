Депутат Госдумы назвал попытку Гунько оправдать допинг политической позицией несерьёзной

Дмитрий Свищев (Фото: duma.gov.ru)
Украинская бобслеистка Лидия Гунько попыталась оправдать нарушение антидопинговых правил своей антироссийской позицией. Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев назвал такой ответ спортсменки несерьёзным.
«Прикрываться политической позицией, еще и приплетая сюда Россию — все это выглядит несерьезно», — подчеркнул Дмитрий Свищев.
На Олимпийских играх-2022 у украинской спортсменки взяли анализы. В них нашли запрещённый препарат — он относится к классу стероидов. Тестирование проводилось Международным агентством допинг-тестирования (ITA).
В ходе расследования Лидия Гунько сказала, что сомневается в объективности исследования, которое провело ITA, так как уверена во вмешательстве в дело третьей стороны. Украинская спортсменка думает, что на результаты тестирования могла повлиять её антироссийская позиция.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял во внимание аргументацию Лидии Гунько. Её обвинили в нарушении антидопинговых правил и на четыре года дисквалифицировали. Отстранение действует с момента взятия допинг-пробы, которая дала положительный результат.
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