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Депутат оценила решение фанатов «Спартака» о прекратить бойкот матчей без Fan ID

Депутат Журова: фанаты привыкнут к Fan ID, это вопрос времени
Фото: istockphoto/ANGHI

Фото: istockphoto/ANGHI

Футбольные фанаты привыкнут к Fan ID, ведь это вопрос времени, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением парламентарий поделилась с порталом Metaratings.ru.
«Я изначально говорила, что нужно было разрешить всем тем, у кого Fan ID был оформлен под чемпионат мира, сохранить его и перенести на внутренний чемпионат. Тогда бы Fan ID у всех был сразу. Не надо было бы ничего оформлять. И тогда фанатам пришлось бы отказаться от уже имеющегося паспорта болельщика и не ходить. Вот на это было бы очень интересно посмотреть», — прокомментировала Журова.
Закон о Fan ID действует с июня 2022 года, а позже болельщиков обязали иметь такой паспорт, чтобы посещать стадионы 16 команд Российской футбольной премьер-лиги.

Сегодня фанатские группы «красно-белых» сообщили, что отменяют бойкот игр клуба, куда можно пойти без Fan ID. Они призвали посещать матчи Кубка и Суперкубка страны.

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#мир
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Главы КХЛ и представители «Зенита» поучаствуют в конференции Meta Sport Forum
31 марта 2025, 15:04

Фото: istockphoto/vchal

Главы континентальной хоккейной лиги с представителями петербургского «Зенита» поучаствуют в международной конференции по спортивному маркетингу и бизнесу Meta Sport Forum. Как пишет metaratings.ru, мероприятие состоится в городе Алматы 2 и 3 апреля.
Уточняется, что на конференции будут спикеры Европы и Америки, а еще представители спортивного сообщества Казахстана. Приглашены легендарные игроки бразильской сборной Роберто Карлос и Кафу, ставшие чемпионами мира в 2002 году.

Лучшие менеджеры, букмекеры, тренеры, спортсмены, спортивные организации и представители спортивного бизнеса получат заслуженные награды на торжественной церемонии. Участников ждут кейс-сессии и панельные дискуссии.

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Овечкин забросил 890-ю шайбу и почти достиг рекорда Гретцки
Овечкин забил 890-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до четырех голов
31 марта 2025, 00:36

Фото: кадр видео от Capitals Replays в соцсети X

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».
Гол, ставший ключевым личным достижением, был забит в третьем периоде. Теперь Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб (894). Несмотря на результативную передачу и гол российского форварда, «Вашингтон» на момент публикации уступал со счетом 6:4.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, всю карьеру защищая «Кэпиталз».

23 марта стало известно, что Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в историческом рейтинге НХЛ, поднявшись на 9-е место по очкам в равных составах. В матче против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отдал две голевые передачи, достигнув отметки в 1007 очков в регулярных сезонах.

Ранее сообщалось, что Овечкина позвали на работу в Госдуму.

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#нхл
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Губерниева хотят признать иноагентом после слов о сменившей гражданство Касаткиной
Губерниева могут признать иноагентом из-за сменившей гражданство Касаткиной
30 марта 2025, 19:15

Дмитрий Губерниев (фото: Telegram @RealGuberniev)

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева осудили за слова о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Недовольные пользователи оставили множество негативных комментариев под постами журналиста в его Telegram-канале.
Так, Губерниев заявил, что выбирать место жительства и страну, которую спортсмен представляет, это личное право. Также он посчитал низким называть Касаткину предателем.

После этого подписчики ополчились на журналиста и начали писать оскорбительные комментарии в его адрес. А один из пользователей даже призвал признать Губерниева иноагентом. К слову, инициативу поддержали более тысячи человек, поставивших одобрительную реакцию на сообщение.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить! Прямо как в прошлом году во время игр в Париже! И смех и грех», – заявил в ответ на это Губерниев, после чего послал всех недовольных комментаторов.
Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство. Теперь спортсменка имеет паспорт Австралии. Именно эту страну она назвала местом, в котором чувствует себя как дома.

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СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства
#гражданство
#паспорт
#человек
#право
#спортсмен
#журналист
#иноагенты
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СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства
СМИ: у теннисистки Касаткиной будут проблемы после смены гражданства
29 марта 2025, 23:53

Фото: iStock/luckyraccoon

Российские СМИ массово пообещали теннисистке Дарье Касаткиной проблемы после ее смены гражданства. Ряд изданий предрекают спортсменке неудачи на соревнованиях и в личной жизни.
Агентство ТАСС выпустило восемь новостей на данную тему. В шести из них собеседники издания предрекают Касаткиной проблемы в жизни и неудачи в спортивной карьере. Поддержал Дарью только финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Он заявил, что понимает решение теннисистки и продолжит за нее болеть, так как она сделала многое для российского тенниса.

РИА Новости выпустило материал с заголовком: «Сделала каминг-аут и отреклась от России: Касаткина выбрала новую родину». Ранее Дарью уже критиковали в СМИ за ее фотографию в обнимку с партнершей фигуристкой Натальей Забияко, с которой они проживают вместе*.

Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское и теперь на соревнованиях будет представлять эту страну. На данный момент спортсменка занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же среди российских теннисисток она находилась на второй строчке, уступая лишь Мирре Андреевой.

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«К этому шло»: Шамиль Тарпищев не удивлён сменой спортивного гражданства Дарьей Касаткиной
Глава ФТР Тарпищев: Смена спортивного гражданства Касаткиной не стало сюрпризом
29 марта 2025, 17:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Решение второй ракетки России Дарьи Касаткиной выступать за Австралию не стало большим сюрпризом. Она уже давно дистанцировалась от российской теннисной федерации.
Об этом в разговоре с «Матч ТВ» сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал знаменитый в прошлом теннисист, а ныне тренер и спортивный функционер.

Относительно будущих турнирных результатов 27-летней спортсменки под флагом «новой родины», как она выразилась, Тарпищев высказался со сдержанным скепсисом. Он отметил, что у Дарьи светлая голова и на медленных кортах она способна «раскладывать пасьянс». Но вот играть быстрее она уже вряд ли сможет.

«Вряд ли Касаткина будет играть сильнее», — заключил специалист.

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