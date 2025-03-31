Депутат оценила решение фанатов «Спартака» о прекратить бойкот матчей без Fan ID

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Футбольные фанаты привыкнут к Fan ID, ведь это вопрос времени, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением парламентарий поделилась с порталом Metaratings.ru.
«Я изначально говорила, что нужно было разрешить всем тем, у кого Fan ID был оформлен под чемпионат мира, сохранить его и перенести на внутренний чемпионат. Тогда бы Fan ID у всех был сразу. Не надо было бы ничего оформлять. И тогда фанатам пришлось бы отказаться от уже имеющегося паспорта болельщика и не ходить. Вот на это было бы очень интересно посмотреть», — прокомментировала Журова.Закон о Fan ID действует с июня 2022 года, а позже болельщиков обязали иметь такой паспорт, чтобы посещать стадионы 16 команд Российской футбольной премьер-лиги.
Сегодня фанатские группы «красно-белых» сообщили, что отменяют бойкот игр клуба, куда можно пойти без Fan ID. Они призвали посещать матчи Кубка и Суперкубка страны.
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