Главы КХЛ и представители «Зенита» поучаствуют в конференции Meta Sport Forum

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Главы континентальной хоккейной лиги с представителями петербургского «Зенита» поучаствуют в международной конференции по спортивному маркетингу и бизнесу Meta Sport Forum. Как пишет metaratings.ru, мероприятие состоится в городе Алматы 2 и 3 апреля.
Уточняется, что на конференции будут спикеры Европы и Америки, а еще представители спортивного сообщества Казахстана. Приглашены легендарные игроки бразильской сборной Роберто Карлос и Кафу, ставшие чемпионами мира в 2002 году.
Лучшие менеджеры, букмекеры, тренеры, спортсмены, спортивные организации и представители спортивного бизнеса получат заслуженные награды на торжественной церемонии. Участников ждут кейс-сессии и панельные дискуссии.
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Лучшие менеджеры, букмекеры, тренеры, спортсмены, спортивные организации и представители спортивного бизнеса получат заслуженные награды на торжественной церемонии. Участников ждут кейс-сессии и панельные дискуссии.
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Никита Кротов