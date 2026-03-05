Гуменник получит деньги за шестое место на ОИ от властей Петербурга

05 марта 2026, 22:16

Фигурист Гуменник получит от властей Петербурга 344 тыс. руб. за участие в ОИ

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить вознаграждение российскому фигуристу Петру Гуменнику за шестое место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства города.