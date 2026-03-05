Гуменник получит деньги за шестое место на ОИ от властей Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить вознаграждение российскому фигуристу Петру Гуменнику за шестое место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства города.
Власти Петербурга учредили премии правительства города «За достижение высоких спортивных результатов на Олимпиаде». Гуменник, представляющий Санкт-Петербург, получит более 344 тысяч рублей.
Также премию в 57 тысяч рублей назначили петербургскому шорт-трекисту Ивану Посашкову, который не смог выйти в финал на двух дистанциях. Аналогичные выплаты предусмотрели и для тренеров спортсменов.
На зимней Олимпиаде-2026 выступили 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Единственную награду среди них завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером в спринте.
Читайте также: