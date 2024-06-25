«Они что-то знают»: Мостовой – о трансферной политике «Зенита»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает принципов трансферной кампании ФК «Зенит». В текущее межсезонье команду пополнили Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала – 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они всё равно были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой в беседе с «РБ Спорт».В прошедшем сезоне команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом России. Помимо этого, сине-бело-голубые завоевали Кубок России.
13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.
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