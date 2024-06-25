Стало известно, где мечтает играть футболист Андрей Мостовой

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О любви к английской премьер-лиге и желании в ней сыграть рассказал полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой.
Также 26-летний футболист поддерживает английскую сборную на Евро-2024, пишет Metaratings.ru.
Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.
Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.
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«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.
Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.
Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.
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Никита Кротов