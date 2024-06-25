Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы

Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы

25 июня 2024, 20:14
Фото: Istockphoto / matimix

Фото: Istockphoto / matimix

44-летний вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе раскрыл секрет своей уникальной результативности. Один из самых возрастных футболистов в истории России – ещё и лучший бомбардир среди вратарей российской Суперлиги.
По подсчётам Купатадзе, у него 47 голов на высшем уровне: 28 – в Суперлиге, пять – в Кубке, один в Суперкубке, семь – в еврокубках и столько же – за сборную.
«В футзале большая результативность, но голы вратаря особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Это сумасшедшая разрядка и неописуемая радость», – рассказалКупатадзе в интервью «РБ Спорт».


Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.

Читайте также:

«Они что-то знают»: Мостовой – о трансферной политике «Зенита»

Испания выбила Албанию с Евро-2024

«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом
#спорт
#футбол
#спортсмены
Стало известно, где мечтает играть футболист Андрей Мостовой
Полузащитник Зенита Мостовой хочет в английскую сборную
25 июня 2024, 20:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

О любви к английской премьер-лиге и желании в ней сыграть рассказал полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой.
Также 26-летний футболист поддерживает английскую сборную на Евро-2024, пишет Metaratings.ru.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.

Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.

Читайте также:

В Москве пройдет акция «Еду правильно»

Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове
#россия
#спорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Они что-то знают»: Мостовой – о трансферной политике «Зенита»
25 июня 2024, 20:02

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает принципов трансферной кампании ФК «Зенит». В текущее межсезонье команду пополнили Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала – 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они всё равно были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом России. Помимо этого, сине-бело-голубые завоевали Кубок России.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

Читайте также:

Испания выбила Албанию с Евро-2024

«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом

Оценены шансы Испании стать победителем чемпионата Европы
#футбол
#спорт
#чемпионат россии
#кубок россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные танцоры выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу
25 июня 2024, 17:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные танцоры стали победителями Спартакиады учащихся по акробатическому рок-н-роллу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся 24 июня в Москве.

«В дисциплине «В-класс-микст» первое место заняла пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина из Московской области. В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почётного третьего места.По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте», — поделились в пресс-службе.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 21 региона России. От Московской области выступили три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.

Читайте также:

В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир

Подмосковная гольфистка Молоканова завоевала медаль всероссийского турнира

Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам
#мытищи
#рок
#спортсмены
#соревнования
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир
25 июня 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейске состоялся открытый турнир по волейболу, который уже более 10 лет проходят в преддверии Дня молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«На турнире собираются учащиеся спортивных секций, профессионалы и ветераны. Дети с удовольствием приезжают, играют, набираются сил, энергии и опыта. Во время игры царит особая атмосфера дружбы и желания показать свои навыки», – поделился тренер Олег Смирнов.
Сверстники игроков болеют за них и придумывают кричалки, чтобы поддержать любимую команду.
«Мы стараемся поддерживать друзей, чтобы они чувствовали надёжный тыл и выкладывались на все сто процентов», – рассказал житель Красноармейска Леонид Мищенко.
В турнире в этом году приняли участие команды из Пушкинского, Мытищ, Сергиева Посада и Красноармейска.

Читайте также:

Подмосковная гольфистка Молоканова завоевала медаль всероссийского турнира

Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам

Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области
#пушкинский округ
#спорт
#волейбол
#турнир
#день молодёжи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная гольфистка Молоканова завоевала медаль всероссийского турнира
25 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гольфу «Пайн Крик» среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль. Первое место на турнире заняла представительница Москвы Дарья Булычева», — отмечается в сообщении.
В министерстве рассказали, что битва за золото проходила в сложных условиях: третий раунд пришлось прервать из-за грозы с ливнем. Встреча была возобновлена в другой день и количество лунок сократили до девяти.

Всего в соревнованиях «Пайн Крик», которые проходили в Свердловской области с 17 по 20 июня, приняли участие более ста гольфистов и гольфисток в возрасте от десяти до 18 лет.

Ранее сообщалось, что спортсмен из подмосковного Королёва Алексей Несов стал победителем трёх гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам.

Читайте также:

Испания выбила Албанию с Евро-2024

«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом

Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области
#гольф
#спорт
#медаль
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам
25 июня 2024, 11:48

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный пилот стал победителем трех гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходил с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan Ring Cany».

«Гонщик Алексей Несов из Королёва выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. В копилке спортсмена уже 9 побед на соревнованиях. В зачете «Спортпрототип CN» подмосковные пилоты выиграли серебряные и бронзовые награды. Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а бронзу выиграл Кирилл Киракозов из Мытищ», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Кубке России по гонкам на выносливость спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» завоевали «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4.

Читайте также:

Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области

Подмосковные пятиборцы завоевали четыре медали чемпионата России

Стартовал приём заявок на благотворительный забег «Пульс Добра»
#награды
#спортсмены
#рф
#пилоты
#гонки
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Испания выбила Албанию с Евро-2024
Испания обыграла сборную Албании в матче Евро-2024
25 июня 2024, 01:20

Фото:istock/gorodenkoff

Сборная Испании по футболу обыграла сборную Албании в матче Евро-2024 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Испанцы заняли первое место в группе B, одержав победы во всех трех матчах. Албанцы набрали лишь одно очко и покинули турнир.

В параллельном матче Италия сыграла вничью с Хорватией. У хорватов забил Лука Модрич, они вели в счете до последней минуты матча, однако итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет в матче.

Ранее сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.

Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.

​Читайте также:

Российский спортсмен высказался о запрете флага России на Евро-2024

Рекорды Роналду и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

Лапочкин раскрыл, за кем будет наблюдать на Евро-24
#футбол
#евро
#испания
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом
24 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/StudioQ1

В настоящее время «Спартак» не намерен продлевать контракт с 32-летним нидерландским нападающим Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника Metaratings.ru, вариант заключения нового контракта со спортсменом может быть обсужден сторонами, однако на данный момент это невозможно. Уточняется, что оформление рабочей визы для Промеса является некой подстраховкой, что служит нормальной практикой.

Ранее сообщалось, что контракт футболиста заканчивается 30 июня текущего гоа, по этой причине клуб занимается юридическими вопросами.

Напомним, Квинси Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда вместе с командой он должен был вылететь в РФ. Пока игроки «Спартака» находились на сборах, футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.

Читайте также:

De Telegraaf: Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов

Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги

Дмитрий Егоров: Суммарно Промес может получить 11 лет тюрьмы
#дтп
#розыск
#клуб
#визы
#происшествия
#контракт
#футболист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области
24 июня 2024, 16:17

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» Леон Курчиев одержал победу на чемпионате Московской области по боксу среди мужчин 19-40 лет, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Курчиев не только победил в своей весовой категории — до 71 килограмма, но и был признан лучшим боксёром соревнований.

«Это был, своего рода, смотр юного боксера на взрослом чемпионате. Все парни, которые боксировали с Леоном, проводили с ним свои первые бои на этом чемпионате, потому что другие спортсмены просто отказывались встречаться с ним в ринге. Леон достойно выдержал этот экзамен», — отметили тренеры спортсмена.
Победа на чемпионате Московской области обеспечила Леону Курчиеву путёвку на чемпионат Центрального федерального округа, который состоится в августе в Суздале.

Читайте также:

Подмосковные пятиборцы завоевали четыре медали чемпионата России

Подмосковные ватерполистки выиграли Спартакиаду учащихся

Оценены шансы Испании стать победителем чемпионата Европы
#ивантеевка
#пушкинский округ
#бокс
#спорт
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф