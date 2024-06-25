Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы

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44-летний вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе раскрыл секрет своей уникальной результативности. Один из самых возрастных футболистов в истории России – ещё и лучший бомбардир среди вратарей российской Суперлиги.
По подсчётам Купатадзе, у него 47 голов на высшем уровне: 28 – в Суперлиге, пять – в Кубке, один в Суперкубке, семь – в еврокубках и столько же – за сборную.
Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.
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«В футзале большая результативность, но голы вратаря особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Это сумасшедшая разрядка и неописуемая радость», – рассказалКупатадзе в интервью «РБ Спорт».
Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.
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Лора Луганская