Депутат Валуев высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА

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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.
«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там — ничего личного, просто бизнес. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов», — заявил Валуев в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.
Депутат Государственной Думы Светлана Журова отметила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.
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