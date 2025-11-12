Депутат высказался об участии российских спортсменов в ОИ-2026
Матыцин: небольшое число россиян на ОИ-2026 ограничивает развитие мирового спорта
Небольшое число россиян на Олимпийских играх 2026 года ограничивает развитие мирового спорта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин.
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, когда международные федерации изменят курс, спорт начнет развиваться «более успешно», так как основа его развития — это конкуренция.
«Мы будем болеть и переживать за тех, кто туда поедет. Надеюсь, что эти спортсмены завоюют олимпийское «золото». Они россияне, ни у кого нет сомнений на этот счет. Их мало, но это не их вина. Это беда прежде всего олимпийского движения и федераций, которые не допускают наших спортсменов», — сказал депутат.Зимние ОИ-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На начало ноября от России отобрались только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.