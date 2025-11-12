Депутат высказался об участии российских спортсменов в ОИ-2026

12 ноября 2025, 11:58

Матыцин: небольшое число россиян на ОИ-2026 ограничивает развитие мирового спорта

Фото: iStock/fotofritz16

Небольшое число россиян на Олимпийских играх 2026 года ограничивает развитие мирового спорта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин.





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, когда международные федерации изменят курс, спорт начнет развиваться «более успешно», так как основа его развития — это конкуренция.

«Мы будем болеть и переживать за тех, кто туда поедет. Надеюсь, что эти спортсмены завоюют олимпийское «золото». Они россияне, ни у кого нет сомнений на этот счет. Их мало, но это не их вина. Это беда прежде всего олимпийского движения и федераций, которые не допускают наших спортсменов», — сказал депутат.