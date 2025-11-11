Достижения.рф

«Реал Сосьедад» опроверг слухи о возможной аренде Арсена Захаряна в «Лион»

Фото: iStock/FOTOKITA

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате опроверг слухи о возможной аренде российского полузащитника Арсена Захаряна французским «Лионом».



В комментарии Metaratings.ru он отметил, что про этот слух он услышал впервые.

«У нас нет такой информации. В «Реал Сосьедад» из «Лиона» никто не обращался для аренды Захаряна. Впервые слышу про этот слух», — отметил представитель испанского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский клуб заинтересован в аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа в зимнее трансферное окно.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0