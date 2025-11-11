«Реал Сосьедад» опроверг слухи о возможной аренде Арсена Захаряна в «Лион»
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате опроверг слухи о возможной аренде российского полузащитника Арсена Захаряна французским «Лионом».
В комментарии Metaratings.ru он отметил, что про этот слух он услышал впервые.
«У нас нет такой информации. В «Реал Сосьедад» из «Лиона» никто не обращался для аренды Захаряна. Впервые слышу про этот слух», — отметил представитель испанского клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский клуб заинтересован в аренде 22-летнего футболиста с правом последующего выкупа в зимнее трансферное окно.
Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года.