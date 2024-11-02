Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»

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Первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.
«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Например, Барко и Бонгонда ярко начинали сезон, а теперь их игра померкла. От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жуков.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
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