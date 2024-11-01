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Пономарев выявил основную проблему ЦСКА

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.
«У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле. Один Мусаев более-менее бежит, да и то не всегда», — прояснил в беседе с Газета.ру Пономарев.

А российский тренер Сергей Силкин предположил, что матч «Спартака» и ЦСКА, который состоится завтра, 21 ноября, будет боевым.



«Мне кажется, что дерби получится очень боевым, такое всегда бывает в больших матчах. Эмоции выйдут на первый план, допускаю, что в матче будет много борьбы, а не футбола. На бумаге фаворита нет, но ЦСКА при Николиче смотрится солиднее, чем «Спартак» при Станковиче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.

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Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места
Масалитин рекомендовал ЦСКА усиливаться на трансферном рынке
01 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
«Любой тренер приходит в клуб для того, чтобы бороться за первое место. Николича для этого и брали, не просто же так он пришёл. Он смотрел, изучал состав команды, под него были сделаны трансферы, взяты свободные агенты. Конечно, чтобы бороться за высокие места, нужно усиливаться дополнительно — конкуренция большая», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

А экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября. Он высказал мнение о том, что игра закончится ничьей.

«ЦСКА было тяжело создавать моменты в матче с «Факелом», «Спартак» нестабильно играет. Если честно, не жду какого-то яркого матча. Конечно, это дерби, но я не жду обилия голов. Это одно из самых ярких дерби страны, и болельщики создадут нужный антураж матчу. Я больше склоняюсь к ничьей в этом матче», — поделился в беседе с Metaratings.ru Гранат.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.

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«РБ Спорт»: Игорь Денисов вернётся в Петербург
01 ноября 2024, 14:13

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернётся на работу в Санкт-Петербург. Об этом сообщила издание «РБ Спорт».
Так, по имеющейся у издания информации, спортивная школа олимпийского резерва «Зенит» в Санкт-Петербурге предложила работу Игорю Денисову. При этом отмечается, что, вероятнее всего, тренер начнёт занятия с командой ребят 2011 года рождения.

Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. По его мнению, несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

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#школа
#тренер
#футбол
#санкт-петербург
#работа
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Волейболисты из Волоколамска приняли участие в турнире «Золотой финал»
01 ноября 2024, 13:10

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

В посёлке Горки-10 Одинцовского района 29 октября прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Первое место на турнире занял Можайск. Второе место досталось команде «Лама» из Волоколамска, а третье и четвёртое места заняли команды «Вымпел» и «Зодиак» из Наро-Фоминска.

Волейболисты из Волоколамска в двух встречах с соперниками из Наро-Фоминска выиграли со счётом 2:1, но уступили команде из Можайска.

Лучшими игроками «золотого финала» команды «Лама» стали: Анна Рыжова (2007 г. р.), Захар Метлов (2006 г. р.), Степан Соколов (2010 г. р.) и Владимир Шматков (2011 г. р.).

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#волоколамск
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#волейбол
#победители
#подмосковье
#турнир
#чемпионат
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На чемпионате «Абилимпикс» ученик из Павловского Посада стал обладателем бронзовой медали
01 ноября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Гостином Дворе Павловского Посада прошёл национальный чемпионат «Абилимпикс». В соревнованиях по различным профессиям приняли участие школьники из разных регионов России и дружественных стран, сообщает прес-служба администрации городского округа.
Ученик мниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» Дмитрий Хайбрахманов на чемпионате представлял Московскую область. Он продемонстрировал отличные знания и занял третье место.

Дмитрий участвовал в компетенции «Электромонтаж» в категории «школьники» и в финале национального чемпионата «Абилимпикс» был объявлен бронзовым призёром. До этого он успешно прошёл отбор в финал чемпионата и завоевал первое место.

«Мечтай! Действуй! Побеждай!» — таким был девиз национального чемпионата «Абилимпикс» в 2024 году.

Чемпионат был организован национальным центром «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Россия — страна возможностей».

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#гимназия
#школьники
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#спорт
#победители
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В спортивном проекте «Единая школьная лига Подмосковья» Домодедово представляют 13 команд
01 ноября 2024, 11:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области» 13 общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово представляют свои команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования Школьной лиги пройдут с участием команд Домодедовской средней школы № 8, Домодедовской гимназии № 5, Домодедовской средней школы № 7 с углублённым изучением отдельных предметов, Домодедовской средней школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова, Домодедовской средней школы № 2 имени М. Д. Глазова, Домодедовской средней школы № 12 имени полного кавалера ордена Славы В. Д. Преснова, Константиновской средней школы имени Героя Социалистического Труда Н. В. Хухрева, Домодедовской средней школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов, Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова, Домодедовской средней школы № 1, Зарёвской средней школы с углублённым изучением отдельных предметов, Барыбино-Белостолбовской средней школы и Востряковского лицея № 1.

Сезон Школьной лиги стартовал 31 октября в городском округе Балашиха.

«В проекте у меня простая роль — быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах — можно стать героем всей Московской области», — сказал Алдонин.
В рамках мероприятия состоялось подписание хартии Школьной лиги капитанами команд из городских округов Подмосковья.

«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — рассказала Гаджиева.

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#школы
#балашиха
#спортсмены
#мероприятия
#подмосковье
#домодедово
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В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников
31 октября 2024, 20:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

179 образовательных учреждений поборются за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области». В соревнованиях примут участие более 10 тыс. школьников, сообщили в пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Старт сезона Школьной лиги состоялся в городском округе Балашиха. Участники соревнований – сборные школ 11 городских округов – Дмитровский, Королёв, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский.

На церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.
«Мы начали с четырех видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола и шахмат. Это дисциплины, доступные в любой школе, где есть спортзал. Планов очень много, будем расширять список. Сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, мы добавим его в дальнейшем. Главное, чтобы детям было интересно. У ребят есть сайт со статистикой, телеграм-канал и медиа-сообщество», – отметил Абарёнов.
Церемонию вели спортивный журналист «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер, экс-участник Dream Team House Лёша Янгер. Капитаны команд из 11 городских округов Московской области торжественно подписали хартию Школьной лиги.

В Школьной лиге будут соревноваться в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы.
«В проекте у меня роль амбассадора – человека, который направляет и вдохновляет детей. Список видов спорта, уверен, будет расширяться. У каждого есть шанс проявить себя, учитывая такой размах», – отметил Алдонин.
«Школьная лига» – проект, не имеющий аналогов в стране. В рамках подобного формата проводят спортивные события, сопоставимые по организации с профессиональными лигами.

Это единственный проект, подразумевающий привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, делиться опытом и знаниями с участниками.

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#московская область
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Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»
Владимир Гранат пожелал победу «Динамо»
31 октября 2024, 20:24

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.
«Самое главное, хотелось бы увидеть победу «Динамо» над «Ростовом». Надеюсь, динамовцы покажут надежную игру в защите. Всё происходящее на футбольном поле, так или иначе, сваливается на долю защитников. Именно поэтому, нужен баланс между атакой и обороной, чтобы атакующие игроки также помогали и в обороне. Жду устоявшегося футбола с запасом прочности», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Ранее экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.

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#рф
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Деменко допустил внутренний конфликт в «Рубине»
31 октября 2024, 20:16

Фото: iStock/Manuel-F-O

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результаты «Рубина» в текущем сезоне РПЛ и отметил, что в команде, возможно, присутствует внутренний конфликт.
«Странно, что в СМИ пишут о возможном увольнении Рахимова, ведь команда идёт на 7-м месте в таблице — выше только московские команды, «Зенит» и «Краснодар». Со стороны кажется, что в «Рубине» существует внутренний конфликт. Рахимов — честный и справедливый тренер, но порой довольно эмоциональный, всякое могло случиться. Мы не узнаем, что там происходит, ведь это внутренняя кухня. Посмотрим, чем закончится эта история», — поделился в беседе с «РБ Спорт» специалист.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Ростов» потеряет очень многое, если возможная отставка главного тренера команды реализуется.

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#спорт
#тренер
#история
#конфликт
#сми
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Дьяков озвучил фаворита матча «Динамо» — «Ростов»
31 октября 2024, 20:08

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.
«Динамо» — фаворит этого матча. Лидеры пока ещё не так далеко оторвались и нужно не отпустить их, чтобы вцепиться в чемпионскую гонку. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды порадуют голами своих болельщиков три-четыре мяча мы точно в этой игре увидим», — высказался в беседе с Metaratings.ru Дьяков.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.

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#тренер
#рпл
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#рф
#спорт
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