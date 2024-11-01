Пономарев выявил основную проблему ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.
«У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле. Один Мусаев более-менее бежит, да и то не всегда», — прояснил в беседе с Газета.ру Пономарев.А российский тренер Сергей Силкин предположил, что матч «Спартака» и ЦСКА, который состоится завтра, 21 ноября, будет боевым.
«Мне кажется, что дерби получится очень боевым, такое всегда бывает в больших матчах. Эмоции выйдут на первый план, допускаю, что в матче будет много борьбы, а не футбола. На бумаге фаворита нет, но ЦСКА при Николиче смотрится солиднее, чем «Спартак» при Станковиче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.
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