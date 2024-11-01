Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.


«Станкович пока жёстко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – поделился мнением в беседе с Metaratings.ru Корнеев.

Ранее сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола. Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

Читайте также:

Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии

Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места

Пономарев выявил основную проблему ЦСКА
#тренер
#рпл
#футбол
#спорт
Кавазашвили пожелал победы «Спартаку» в предстоящем дерби с ЦСКА
01 ноября 2024, 21:08

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.
Кроме того, он выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся забрать три очка и обойти заклятого соперника в турнирной таблице.

«Я буду ждать победы «Спартака». И больше ничего. Я просто и только хочу победы «Спартака», — поделился в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.

До этого комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых. По его мнению, при равных профессиональных качествах команд, психологическое преимущестыво на стороне красно-синих.

Читайте также:

Губерниев предрёк тяжёлую игру «Спартаку» в матче с ЦСКА

Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии
#матч
#игры
#футбол
#игра
#рпл
#спартак
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев предрёк тяжёлую игру «Спартаку» в матче с ЦСКА
01 ноября 2024, 20:56

Дмитрий Губерниев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых.
«Для «Спартака» это будет тяжёлая игра. У ЦСКА меньше нервотрёпки, команда идёт своим чередом, пока не сильно хватает звёзд с неба, но идёт в числе лидеров. «Спартак» же в зоне турбулентности. Если ЦСКА сыграет более хладнокровно и одержит победу, то за дальнейший полёт «Спартака» ручаться сложно. По уровню мастерства команды примерно одинаковые, но психологическое преимущество на стороне ЦСКА», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.

Читайте также:

Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии

Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места
#тренер
#игра
#спартак
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии
01 ноября 2024, 20:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола.
Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В Сербии сейчас очень популярен российский футбол. Его транслируют на местном телевидении. Станкович и Николич очень известны среди футбольных болельщиков Сербии. Интерес к матчу добавляет то, что Станкович был тренером «Црвены звезды», а Николич – «Партизана». Мы ждём красивого футбола. Мой прогноз на этот матч – ничья, но зрелищная и с большим количеством голов», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мияйлович.

Ранее бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.

Читайте также:

Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места

Пономарев выявил основную проблему ЦСКА

Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»
#футбол
#матч
#прогноз
#рпл
#сербия
#россия
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места
Масалитин рекомендовал ЦСКА усиливаться на трансферном рынке
01 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
«Любой тренер приходит в клуб для того, чтобы бороться за первое место. Николича для этого и брали, не просто же так он пришёл. Он смотрел, изучал состав команды, под него были сделаны трансферы, взяты свободные агенты. Конечно, чтобы бороться за высокие места, нужно усиливаться дополнительно — конкуренция большая», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

А экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября. Он высказал мнение о том, что игра закончится ничьей.

«ЦСКА было тяжело создавать моменты в матче с «Факелом», «Спартак» нестабильно играет. Если честно, не жду какого-то яркого матча. Конечно, это дерби, но я не жду обилия голов. Это одно из самых ярких дерби страны, и болельщики создадут нужный антураж матчу. Я больше склоняюсь к ничьей в этом матче», — поделился в беседе с Metaratings.ru Гранат.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.

Читайте также:

Пономарев выявил основную проблему ЦСКА

Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»

Деменко допустил внутренний конфликт в «Рубине»
#тренер
#конфликт
#игра
#страны
#мнение
#спартак
#ростов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пономарев выявил основную проблему ЦСКА
01 ноября 2024, 19:35

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.
«У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле», — прояснил в беседе с Газета.ру Пономарев.

А российский тренер Сергей Силкин предположил, что матч «Спартака» и ЦСКА, который состоится завтра, 21 ноября, будет боевым.

«Дерби получится очень боевым. Эмоции выйдут на первый план, допускаю, что в матче будет много борьбы, а не футбола. На бумаге фаворита нет, но ЦСКА при Николиче смотрится солиднее, чем «Спартак» при Станковиче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.

Читайте также:

Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»

Деменко допустил внутренний конфликт в «Рубине»

Дьяков озвучил фаворита матча «Динамо» — «Ростов»
#спорт
#тренер
#конфликт
#матч
#рпл
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«РБ Спорт»: Игорь Денисов вернётся в Петербург
01 ноября 2024, 14:13

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернётся на работу в Санкт-Петербург. Об этом сообщила издание «РБ Спорт».
Так, по имеющейся у издания информации, спортивная школа олимпийского резерва «Зенит» в Санкт-Петербурге предложила работу Игорю Денисову. При этом отмечается, что, вероятнее всего, тренер начнёт занятия с командой ребят 2011 года рождения.

Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. По его мнению, несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

Читайте также:

В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников

Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана

Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек
#школа
#тренер
#футбол
#санкт-петербург
#работа
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волейболисты из Волоколамска приняли участие в турнире «Золотой финал»
01 ноября 2024, 13:10

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

В посёлке Горки-10 Одинцовского района 29 октября прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Первое место на турнире занял Можайск. Второе место досталось команде «Лама» из Волоколамска, а третье и четвёртое места заняли команды «Вымпел» и «Зодиак» из Наро-Фоминска.

Волейболисты из Волоколамска в двух встречах с соперниками из Наро-Фоминска выиграли со счётом 2:1, но уступили команде из Можайска.

Лучшими игроками «золотого финала» команды «Лама» стали: Анна Рыжова (2007 г. р.), Захар Метлов (2006 г. р.), Степан Соколов (2010 г. р.) и Владимир Шматков (2011 г. р.).

Читайте также:

В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»

В Волоколамске прошёл региональный спортивный семейный фестиваль

В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»
#волоколамск
#спорт
#волейбол
#победители
#подмосковье
#турнир
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На чемпионате «Абилимпикс» ученик из Павловского Посада стал обладателем бронзовой медали
01 ноября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Гостином Дворе Павловского Посада прошёл национальный чемпионат «Абилимпикс». В соревнованиях по различным профессиям приняли участие школьники из разных регионов России и дружественных стран, сообщает прес-служба администрации городского округа.
Ученик мниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» Дмитрий Хайбрахманов на чемпионате представлял Московскую область. Он продемонстрировал отличные знания и занял третье место.

Дмитрий участвовал в компетенции «Электромонтаж» в категории «школьники» и в финале национального чемпионата «Абилимпикс» был объявлен бронзовым призёром. До этого он успешно прошёл отбор в финал чемпионата и завоевал первое место.

«Мечтай! Действуй! Побеждай!» — таким был девиз национального чемпионата «Абилимпикс» в 2024 году.

Чемпионат был организован национальным центром «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Россия — страна возможностей».

Читайте также:

В техникуме Павловского Посада отметили День СПО

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»

В Павловском Посаде состоялся осмотр территорий
#гимназия
#школьники
#чемпионат
#спорт
#победители
#павловский посад
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В спортивном проекте «Единая школьная лига Подмосковья» Домодедово представляют 13 команд
01 ноября 2024, 11:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области» 13 общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово представляют свои команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования Школьной лиги пройдут с участием команд Домодедовской средней школы № 8, Домодедовской гимназии № 5, Домодедовской средней школы № 7 с углублённым изучением отдельных предметов, Домодедовской средней школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова, Домодедовской средней школы № 2 имени М. Д. Глазова, Домодедовской средней школы № 12 имени полного кавалера ордена Славы В. Д. Преснова, Константиновской средней школы имени Героя Социалистического Труда Н. В. Хухрева, Домодедовской средней школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов, Домодедовского лицея № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова, Домодедовской средней школы № 1, Зарёвской средней школы с углублённым изучением отдельных предметов, Барыбино-Белостолбовской средней школы и Востряковского лицея № 1.

Сезон Школьной лиги стартовал 31 октября в городском округе Балашиха.

«В проекте у меня простая роль — быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах — можно стать героем всей Московской области», — сказал Алдонин.
В рамках мероприятия состоялось подписание хартии Школьной лиги капитанами команд из городских округов Подмосковья.

«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — рассказала Гаджиева.

Читайте также:

В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников

Подмосковье на чемпионате России по силовому экстриму представят два спортсмена

Жители Московской области получили свыше 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год
#школы
#балашиха
#спортсмены
#мероприятия
#подмосковье
#домодедово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников