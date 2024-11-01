Корнеев назвал Станковича слабым тренером

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.
«Станкович пока жёстко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – поделился мнением в беседе с Metaratings.ru Корнеев.
Ранее сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола. Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.
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