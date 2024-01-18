Депутат Журова назвала страшные последствия отсутствия россиян на ОИ-2024

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Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что недопуск россиян на Олимпиаду приведёт к потере интереса к ней.
Кроме этого, отдельные виды спорта также многое потеряют без российских спортсменов.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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«Олимпийские игры для спортсменов всё равно будут апофеозом. И спортсменам всё равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.
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Мелисса Тимофеева