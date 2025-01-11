Депутат Журова о Недоманском: не стоит реагировать на русофобские высказывания

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не стоит реагировать на русофобские высказывания, хоть они и совершенно неприемлемы. Так она прокомментировала слова бывшего чешского нападающего Вацлава Недоманского о том, что русские являются примитивной нацией и лучше бы рекорд Уэйна Гретцки побил канадский хоккеист, а не Александр Овечкин.
«На них так или иначе повлиял период Советского Союза. Такие русофобские настроения, и это совершенно неприемлемо. Сейчас на этом можно хайпануть. Хотя вряд ли 80-летнему человеку это сильно нужно. Вацлав уехал из страны, он же как раз уезжал от того, что ему не нравилась система», — поделилась парламентарий в интервью Metaratings.ru.Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сейчас отстает от снайперского рекорда канадца на 22 шайбы. За этот сезон он поучаствовал в 25 играх НХЛ и забил 19 шайб.
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Данил Пономарев