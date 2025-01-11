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Главная / Новости / Спорт/ Депутат Журова о Недоманском: не стоит реагировать на русофобские высказывания

Депутат Журова о Недоманском: не стоит реагировать на русофобские высказывания

Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не стоит реагировать на русофобские высказывания, хоть они и совершенно неприемлемы. Так она прокомментировала слова бывшего чешского нападающего Вацлава Недоманского о том, что русские являются примитивной нацией и лучше бы рекорд Уэйна Гретцки побил канадский хоккеист, а не Александр Овечкин.


«На них так или иначе повлиял период Советского Союза. Такие русофобские настроения, и это совершенно неприемлемо. Сейчас на этом можно хайпануть. Хотя вряд ли 80-летнему человеку это сильно нужно. Вацлав уехал из страны, он же как раз уезжал от того, что ему не нравилась система», — поделилась парламентарий в интервью Metaratings.ru.
Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сейчас отстает от снайперского рекорда канадца на 22 шайбы. За этот сезон он поучаствовал в 25 играх НХЛ и забил 19 шайб.

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Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
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#интервью
Хоккеист Пилипенко раскрыл, как санкции повлияли на КХЛ
Хоккеист Пилипенко: КХЛ омолаживается и становится быстрее с каждым годом
11 января 2025, 15:24

Фото: iStock/JohnAlexandr

Континентальная хоккейная лига омолаживается и становится быстрее с каждым годом, заявил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко. По его словам, санкции ощущались лишь в самом начале, когда возникали проблемы с доставкой спортивной формы, но сейчас все в порядке.
«Лига омолаживается и становится быстрее с каждым годом, а наши ребята развиваются. На мой взгляд, уровень КХЛ не упал после 2022 года», — подчеркнул спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Напомним, 28-летний Пилипенко отыграл 244 матча в КХЛ, за время которых заработал 182 очка. Россиянин является победителем Зимней Универсиады-2017 в составе российской национальной команды.

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#кхл
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Олейник раскрыл, почему снялся с боя против Морейры
Экс-боец UFC Олейник заявил, что снялся с боя с Морейрой из-за травмы мениска
11 января 2025, 15:24

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Бывший боец UFC Алексей Олейник раскрыл, почему в прошлом году снялся с боя против бразильца Винисиуса Морейры за шесть часов до начала соревнований. По его словам, он травмировался во время разминки перед поединком, получил разрыв мениска.
«Травма. Разорвал мениск во время разминки перед боем. За всю жизнь и 27 лет карьеры я дважды слетал в день боя. Это был второй раз. Все были расстроены. У меня был со-главный поединок. Ничего не поделаешь», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Олейник добавил, что в тот же день отправился в больницу и прошел полное обследование. Он надеялся, что получится отложить лечение травмы с помощью уколов, но связка «полностью рассыпалась».
«Не было возможности встать на колени», — подчеркнул боец.
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«Инстинкт убийцы»: раскрыто, чего не хватает «Краснодару» для чемпионства
Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Краснодару» не хватает инстинкта убийцы
11 января 2025, 15:14

Фото: istockphoto/Andreyuu

«Краснодару» не хватает инстинкта убийцы для чемпионского титула, в то время как у «Зенита» он есть. Об этом заявила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, пояснив, что команду начинают трясти, когда наступает ответственный момент.
«Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть. Команду начинают трясти в самые ответственные моменты. Как только это проблема решится, то чемпионство может прийти», — отметила она в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» ушел на зимнюю паузу, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками в запасе. «Краснодар» же занимает первое место с тем же количеством баллов.

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#краснодар
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Коньков раскрыл, к чему приведет отказ Казахстана от участия в детских соревнованиях России
Коньков: отказ Казахстана от соревнований в России приведет к потере конкурентов
11 января 2025, 15:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Возможный отказ Казахстана от участия в российских детско-юношеских соревнованиях приведет к потере хороших конкурентов. Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина, хоккеист Сергей Коньков. По его мнению, российской стороне следует разобраться, чем этот шаг может быть обусловлен.
«В первую очередь, этот шаг чреват потерей игр с хорошими конкурентами. Наверняка, прежде чем принять какое-то решение, казахи посмотрят, какие варианты у них есть, с кем они будут играть. Надо понять, чем этот шаг может быть обусловлен», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, ранее гендиректор казахстанского клуба «Барыс» Нурлан Оразбаев заявил, что казахские команды могут покинуть российские детско-юношеские соревнования.

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#медаль
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Вице-президент АСА назвал Копылова фаворитом в бою с Кертисом
10 января 2025, 22:41

Фото: iStock/maria zheleznova

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал Романа Копылова фаворитом в бою с Крисом Кертисом. По его мнению, россиянин не так силен в борьбе, на которую будет рассчитывать американец, но его крайне сложно перевести в партер.
«Думаю, Копылов сделает свое дело. Рому очень тяжело перевести в партер, у него хорошая защита от борьбы, а в стойке он сильно и точно бьет. А у Кертиса борьба все-таки не на том уровне, точнее, я говорю про давление. Борьба-то у парня неплохая, но только постоянное давление способно принести результат в бою с Копыловым», — поделился Бадаев в беседе с RT.
В свою очередь бывший чемпион АСА Олег Борисов поделился своими ожиданиями от другого ожидаемого многими боя — Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола. В интервью MMA.Metaratings.ru он заявил, что у обоих бойцов равные шансы на победу.
«Оба сделали какие-то выводы. У Бивола огромные шансы. У него есть тайминг и скорость. Что-то он добавит. Что-то добавит и Бетербиев. У меня была ничья в первом поединке, и ничего с этого момента не изменилось. Эта равные боксеры. Опять 50 на 50», — пояснил Борисов.
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Шоу мастеров мотофристайла в праздники увидели 23 тыс. жителей Подмосковья
10 января 2025, 16:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

23 тыс. зрителей собрали выступления в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» в дни новогодних каникул с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Показы провела команда мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного фристайл-мотокросс-райдера России, уроженца Коломны Алексея Колесникова прошли в восьми муниципалитетах. Захватывающее шоу увидели в Орехово-Зуеве, Кашире, Одинцове, Подольске, Химках, Балашихе, Люберцах и Пушкине», - уточнили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Помимо трюков на мотоциклах и сальто на багги, гости услышали выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Подмосковный лыжник Поздеев завоевал медаль Российско-Китайских молодёжных игр
10 января 2025, 14:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал лыжник из Московской области Арсений Поздеев на Российско-Китайских молодёжных зимних играх, для спортсмена эта награда стала первой в сезоне, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Арсений Поздеев занял третье место по итогам классической гонки на 15 километров среди юношей. Его результат составил 47 минут 24,5 секунды. Победителю забега — лыжнику из Костромы Андрею Сахарову — Поздеев уступил 1 минуту 34,8 секунды», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что Российско-Китайские зимние игры будут проходить в девяти олимпийских видах спорта, включая лыжное двоеборье, фигурное катание, горнолыжный спорт, кёрлинг и пр. В составе сборной России в играх участвуют пять представителей Московской области: лыжник Арсений Поздеев, сноубордистка Лидия Лукичева, фигуристы Малеина и Матвей Самохин, а также шорт-трекистка Фаиля Аймалетдинова.

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В Коломне проведут всероссийские соревнования юных конькобежцев

Губерниев: жду, что российский футбол в 2025 году вернется хоть куда-нибудь

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#медаль
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#московская область
#подмосковье
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В Коломне проведут всероссийские соревнования юных конькобежцев
10 января 2025, 13:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

III всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» состоятся в Коломне в субботу, 11 января, за победу будут сражаться более 300 юных спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Турнир проведут в конькобежном центре «Коломна». Медали будут разыгрываться среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет. В программу соревнований входят дистанции 100, 300 и 500 метров», — отмечается в сообщении.
Участниками турнира станут конькобежцы из двенадцати российских регионов: Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из Ульяновской, Нижегородской, Тверской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Челябинской, Кировской и Владимирской областей.

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Губерниев: жду, что российский футбол в 2025 году вернется хоть куда-нибудь
10 января 2025, 13:16

Фото: istockphoto/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об ожиданиях от российского футбола в 2025 году, заявил, что ждет возвращения отечественных спортсменов «хоть куда-нибудь». По его словам, футболистам пора перестать вариться в собственном соку.
«Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждём, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне, по крайней мере, и, я думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
На вопрос о возможных «потеплениях» в отношении российского спорта на международной арене, Губерниев ответил метафорично, сравнив ситуацию с погодой в Москве.
«Всегда возможно ждать потепления, а потом бац — мороз, минус 25. Опять же говорю: Россия», — отметил обозреватель.
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