Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы

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Российский нападающий клуба НХЛ (Национальной хоккейной лиги) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче против «Миннесоты».
Счет в игре после гола Овечкина во втором периоде стал ничейный — 2:2.
Это уже третий гол нападающего после его возвращения на лед. 19 ноября в матче с «Ютой» он получил перелом малоберцовой кости и пропустил 16 игр. Вернувшись к играм, Овечкин уже успел забить в матчах против «Торонто» и «Детройта».
Заброшенная шайба стала для Овечкина 871-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, однако лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.
Чтобы стать лучшим, Овечкин должен забросить еще 23 шайбы.
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Это уже третий гол нападающего после его возвращения на лед. 19 ноября в матче с «Ютой» он получил перелом малоберцовой кости и пропустил 16 игр. Вернувшись к играм, Овечкин уже успел забить в матчах против «Торонто» и «Детройта».
Заброшенная шайба стала для Овечкина 871-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, однако лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.
Чтобы стать лучшим, Овечкин должен забросить еще 23 шайбы.
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Мария Моисеева