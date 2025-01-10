Хоккеист Маклюков заработает 80 млн за два года контракта с «Металлургом»

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Хоккеист Алексей Маклюков заработает 80 млн рублей за два года контракта с магнитогорским клубом «Металлург». Об этом сообщает Metaratings.ru.
«Защитник Алексей Маклюков по двухлетнему контракту с «Металлургом» в каждом сезоне заработает в виде оклада 40 млн рублей», — отмечает портал.Напомним, 3 января хоккеист продлил контракт с клубом, за который играет с 2021 года, до конца мая 2027 года.
31-летний нападающий в этом сезоне сыграл 41 матч и заработал 9 очков при показателе полезности «0».
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