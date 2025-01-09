Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки

Фото: istockphoto/FotografieLink
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи ознаменовалось массовой дракой, в которой приняли участие все игроки, находившиеся в тот момент на льду.
На пятой минуте матча нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа применил против соперника жёсткий силовой приём. Тому такие действия не понравились, он грубо оттолкнул обидчика. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие хоккеисты, находившиеся в тот момент на площадке. Судьям быстро удалось погасить страсти. На скамейку штрафников отправились пять человек — три игрока «Вашингтона» и двое из «Ванкувера». Причём Дюбуа получил двойной малый штраф как зачинщик драки.
Стоит отметить, что именно Дюбуа стал героем матча. Сначала он на 20-й минуте открыл счёт. Однако в конце второго периода Конор Гарлэнд сделал его ничейным. В третьем игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, встреча перешла в овертайм. На последней минуте дополнительного времени Дюбуа забил гол с передачи белоруса Алексея Протаса и принёс своей команде победу.
Александр Овечкин, за погоней которого за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки следит весь мир, результативными действиями в этой игре не отметился, нанеся за весь матч всего три броска по воротам соперника.
Читайте также:
Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
Овечкина назвали выдающейся личностью
Стоит отметить, что именно Дюбуа стал героем матча. Сначала он на 20-й минуте открыл счёт. Однако в конце второго периода Конор Гарлэнд сделал его ничейным. В третьем игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, встреча перешла в овертайм. На последней минуте дополнительного времени Дюбуа забил гол с передачи белоруса Алексея Протаса и принёс своей команде победу.
Александр Овечкин, за погоней которого за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки следит весь мир, результативными действиями в этой игре не отметился, нанеся за весь матч всего три броска по воротам соперника.
Читайте также:
Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
Гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
Овечкина назвали выдающейся личностью
Александр Бойцов