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Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки

Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи ознаменовалось массовой дракой, в которой приняли участие все игроки, находившиеся в тот момент на льду.
На пятой минуте матча нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа применил против соперника жёсткий силовой приём. Тому такие действия не понравились, он грубо оттолкнул обидчика. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие хоккеисты, находившиеся в тот момент на площадке. Судьям быстро удалось погасить страсти. На скамейку штрафников отправились пять человек — три игрока «Вашингтона» и двое из «Ванкувера». Причём Дюбуа получил двойной малый штраф как зачинщик драки.

Стоит отметить, что именно Дюбуа стал героем матча. Сначала он на 20-й минуте открыл счёт. Однако в конце второго периода Конор Гарлэнд сделал его ничейным. В третьем игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, встреча перешла в овертайм. На последней минуте дополнительного времени Дюбуа забил гол с передачи белоруса Алексея Протаса и принёс своей команде победу.



Александр Овечкин, за погоней которого за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки следит весь мир, результативными действиями в этой игре не отметился, нанеся за весь матч всего три броска по воротам соперника.

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Депутат ГД Свищев одобрил приезд Исинбаевой в Россию на похороны своего тренера
08 января 2025, 18:57

Фото: istockphoto/NetPix

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Этот её поступок одобрил депутат Государственной думы Евгений Свищев.
Церемония прощания с Трофимовым прошла в Волгограде 8 января, напоминает издание «ВсеПроСпорт». Он умер 3 января в возрасте 80 лет. Проститься с наставником приехали множество его учеников, самая знаменитая из которых, конечно, Елена Исинбаева, которая постоянно проживает в Испании.

«Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву», — сказал российский парламентарий.

По словам Свищева, у великой спортсменки не было других вариантов, она должна была приехать проститься с тренером, который сделал из неё чемпионку, чьими рекордами восхищался весь мир. На траурную церемонию в Волгограде Исинбаева пришла с букетом белых роз.

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#мир
#Елена Исинбаева
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«Прорывная идея»: Милонов оценил мысль о проведении футбольного матча Россия - Венгрия
Милонов: Матч Россия - Венгрия поможет растопить айсберг отношений
08 января 2025, 18:24

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Венгрии. Идею проведения такой игры оценил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
О возможности встречи сборных России и Венгрии ранее заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, напоминает издание «РБ Спорт». Парламентарий считает идею такого матча трудно осуществимой, но всё-таки не совсем нереальной.

«Сложный вопрос, зависит от того, когда этот матч будет назначен», — сказал Милонов.

Депутат полагает, что на венгерских футболистов, особенно выступающих в европейских клубах, может оказываться давление, им могут угрожать, например, разрывом контрактов.

«Футбол очень сильно завязан на международные отношения. Но сама новость о возможном проведении такой игры — это уже само по себе хорошо», — отмечает парламентарий.

Проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией Милонов назвал «трещиной в айсберге отношений». По его словам, футболисты всего мира увидят, что не стоит идти на поводу у абсолютно не спортивных людей, которые не имеют к футболу никакого отношения. Саму идею проведения такого матча можно только приветствовать, заключил депутат.

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#россия
#венгрия
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Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым
08 января 2025, 15:44

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на церемонию прощания с тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает v1.ru.
Отмечается, что первой в зал прощания в ритуальном комплексе зашла супруга Трофимова Тамара Фёдоровна. Позже к гробу тренера подошла Исинбаева и возложила цветы.

Напомним, что Трофимов был тренером Исинбаевой в течение двух периодов: с 1997 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка взяла золото на Олимпийских играх-2004 в Афинах и бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.

Трофимов был обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.

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Рождественский семейный турнир по настольному теннису состоялся в Истре
08 января 2025, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В Истре состоялся ХХ Традиционный Рождественский семейный турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юбилейный турнир прошёл 6 января в СОШ №2 микрорайона Восточный. В нём приняли участие 15 команд, которые боролись за звание самых сильных семейных пар. Состав команды не меняется уже на протяжении 20 лет: старший брат, сестра или родитель, а также капитан, который является ребёнком школьного возраста.

По итогам турнира всем командам вручили памятные Рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от уроженца Истринского района Московской области, четырёхкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В результате турнира лучшими командами были признаны семья Ильи и Даниила Егорычевых, семья братьев Ильи и Семёна Аникиных и семья сестёр Марии и Дарьи Игнатьевых.

В пресс-службе администрации округа отметили, что преемственность поколений является нашим спортивным наследием.

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Генсек РФС Митрофанов высказался о важности спорта для российских властей
Генсек РФС Митрофанов: спорт у правительства России находится в числе первых мест
08 января 2025, 13:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о важности спорта для правительства России.
Издание «РБ Спорт» отмечает, что в конце декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой не прозвучал ни один вопрос, касающийся спорта.

Несмотря на это, Митрофанов заявил, что у властей спорт находится на одном из первых мест. В настоящее время на ситуацию влияет отстранение российских спортсменов, однако в целом вопросы спорта в России решаются успешно.

Генеральный секретарь футбольного союза подчеркнул, что в стране проводятся лучшие спортивные соревнования, а российские спортсмены отлично выступают на международной арене.

В заключение он отметил, что Россия является одной из сильнейших стран в области спорта.

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#соревнования
#спортсмены
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У теннисиста Даниила Медведева родился второй ребенок
07 января 2025, 19:55

Фото: istockphoto/PeopleImages

Второй ребенок родился у российского теннисиста Даниила Медведева, пишет РИА Новости. Спортсмен выложил в сети снимок из роддома с новорожденным малышом и дочерью Алисой, появившейся на свет в декабре 2022 года. На фото присутствует и сам игрок.
Медведев в возрасте 28 лет имеет 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с учетом победы в рамках Открытого чемпионата США в 2021 году.

Теннисист сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, а также являлся первой ракеткой мира.

Перед этим футболист Александр Мостовой оценил игру своих коллег по цеху Алексея Миранчука и Александра Головина.

Кроме того, стало известно, где хочет жить теннисист Александр Бублик.

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#спорт
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#семья
#звёзды
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Мостовой оценил игру Головина в Европе
Мостовой заявил, что Головин играет в Европе лучше Миранчука
07 января 2025, 19:36

Фото: istockphoto/matimix

Полузащитник «Монако» Александр Головин играет успешней, чем Алексей Миранчук из клуба MLS «Атланта Юнайтед». Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой. Он подчеркнул, что никто не смотрит на количество трофеев.
«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев — ерунда. Никто на это не смотрит. Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было. Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», — прокомментировал Мостовой.
В мае прошлого года Миранчук одержал победу в Лиге Европы, играя за «Атланту».

Перед этим стало известно, кого может приобрести ФК «Ахмат».

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#мир
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#новости
#спорт
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Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»
ФК «Ахмат» может купить защитника Лукаса Масоэро
07 января 2025, 19:21

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский футбольный клуб «Ахмат» может купить 29-летнего защитника из Аргентины «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Как пишет «РБ Спорт», игрок сейчас проводит сильный сезон в Румынии. Также известно, что к Масоэро рассматривают в качестве игрока клубы «Черноморец» и «Сочи».
По информации журналистов, сторона футболиста ожидает окончания российских новогодних праздников, когда можно будет начать конкретный диалог. Сам Лукас Масоэро готов приехать в РФ, о чем говорил не так давно в беседе с «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Масоэро отыграл 20 матчей, где забил четыре мяча. По оценкам экспертов, ценник на игрока составляет 1,3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что сказал о Дзюбе Генеральный директор «Пари НН».

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#мир
#россия
#футбол
#чечня
#новости
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«Ахмат» может приобрести защитника Лукаса Масоэро
07 января 2025, 18:35

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Ахмат» рассматривает возможность приобретения защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. При этом «Сочи» и «Черноморец» также присматриваются к игроку. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По данным издания, «Ахмат» думает о приобретении 29-летнего аргентинского защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, который хорошо показал себя в сезоне в Румынии. К нему также начали присматриваться «Сочи» и «Черноморец».

На сегодняшний день известно, что сторона игрока ждет завершения новогодних праздников в России, после чего приступит к переговорам. Футболист ранее заявлял о своей готовности вернуться в Россию.

В текущем сезоне Лукас Масоэро сыграл 20 матчей за «Университатя Клуж», забив четыре гола. Его приблизительная стоимость оценивается в 1,3 млн евро.

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