Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала искреннюю радость от победы сербского теннисиста Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже.
«В карьере каждого великого возрастного атлета наступает момент, когда против него выходит соперник уже совершенно иного поколения. Он может быть талантлив, безупречен технически. Возможно, в любой другой ситуации болел бы именно за него, но не можешь. По другую сторону — человек, олицетворяющий громадный кусок твоей жизни. И всё, что остаётся, это смотреть, не отрываясь на поединок и молиться, чтобы тот, на чьей стороне твоё сердце, выстоял. Как же классно, что в жизни Джоковича случилась эта победа!», — написала Вайцеховская.
До этого президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.
«В данном случае это даже уже неоригинально. Видимо, все ресурсы закончились у наших недругов, и они теперь стараются бить по самым успешным видам спорта», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.
Ранее сообщалось, что польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест.
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