26 января 2026, 15:37

Марат Сафин (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Бывшей первой ракетке мира, победителю двух турниров Большого шлема и, по некоторым оценкам, виртуозу по части уничтожения ракеток и женских сердец, Марату Сафину 27 января исполняется 46 лет. Этот заслуженный мастер спорта России прошёл путь от московского мальчишки с мечтой о футболе до живой легенды мирового тенниса. Его карьера была подобна матчу на корте — с оглушительными победами, обидными поражениями и непредсказуемыми эмоциональными вспышками. Он покорил вершины рейтинга, собрал россыпь титулов, а затем обменял корт на политическую арену, чтобы в итоге предпочесть уединённую жизнь в обществе кошек. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марата Сафина Почему легендарный ловелас так и не женился? Громкие скандалы с участием Сафина Как живет и чем занимается Сафин сегодня



Биография Марата Сафина

Марат Сафин (Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид)

Почему легендарный ловелас так и не женился?

Марат Сафин (Фото: Instagram* @iamsafinmarat)

«Живу один, с кошками… Меня уже никто не добивается, серьезно. С годами начинаешь ценить тишину и одиночество», — признавался он в интервью Тине Канделаки.

Громкие скандалы с участием Сафина

«Я иду за девочками... и тут нарисовывается какой-то товарищ, который бьет меня плечом в грудь. Я поворачиваюсь, спрашиваю: "В чем дело?" И тут начинается драка».

«То, что мой сын ударил Марата, — факт… Поэтому я хочу попросить прощения», — цитирует режиссера издание «Комсомольская правда».

Как живет и чем занимается Сафин сегодня

Марат Сафин (Фото: Instagram* @iamsafinmarat)

«Люди гонятся за брендами, машинами, особняками, но всё это не приносит счастья... Я не видел ни одного счастливого человека из тех, кто увешан брендами, на «Майбахе» и в особняке», — цитирует Сафина издание 78.ru.