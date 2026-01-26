Драка с Бондарчуком, роман с женой Абрамовича и увлечение китайской философией: куда пропал Марат Сафин и с кем живет звезда сегодня?
Бывшей первой ракетке мира, победителю двух турниров Большого шлема и, по некоторым оценкам, виртуозу по части уничтожения ракеток и женских сердец, Марату Сафину 27 января исполняется 46 лет. Этот заслуженный мастер спорта России прошёл путь от московского мальчишки с мечтой о футболе до живой легенды мирового тенниса. Его карьера была подобна матчу на корте — с оглушительными победами, обидными поражениями и непредсказуемыми эмоциональными вспышками. Он покорил вершины рейтинга, собрал россыпь титулов, а затем обменял корт на политическую арену, чтобы в итоге предпочесть уединённую жизнь в обществе кошек. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марата СафинаМарат Сафин родился 27 января 1980 года в Москве, в татарской семье с глубокими спортивными корнями. Его мать, Рауза Исланова, была одной из ведущих советских теннисисток, а отец, Мубин Сафин, занимал административную должность в «Спартаке». Маленький Марат не имел выбора: спортивная судьба была предопределена. Первые тренировки по теннису проходили под руководством матери на базе «Спартака», а в 14 лет для шлифовки мастерства он уехал в испанскую академию Панчо Альварина в Валенсии.
Профессиональная карьера, начавшаяся в 1997 году, стремительно набирала обороты. Уже в 1998-м на Roland Garros он совершил фурор, став первым в истории теннисистом, который, пройдя квалификацию, победил действующего чемпиона. Апогеем раннего взлёта стал 2000 год: 20-летний Сафин сокрушил самого Пита Сампраса в финале US Open и взлетел на первую строчку мирового рейтинга, став самым молодым на тот момент игроком, достигшим этого статуса.
Второй титул Большого шлема он завоевал в 2005 году в Австралии, победив Ллейтона Хьюитта. На его счету также 15 одиночных титулов ATP и две победы в Кубке Дэвиса в составе сборной России. Стиль игры Сафина, сочетавший мощь 193-сантиметрового гиганта с удивительной скоростью и универсальностью, приводил в восторг зрителей и экспертов. Завершив выступления в 2009 году, он в 2016-м был удостоен чести стать членом Международного зала теннисной славы.
Однако Сафин не пропал из публичного поля. С 2011 по 2017 год он служил депутатом Государственной думы РФ, занимая должность заместителя председателя одного из комитетов. Эта глава его жизни, отмеченная государственными наградами, включая орден Почёта, завершилась отказом спортсмена от мандата депутата из-за невозможности совмещать работу народного избранника с другой общественной нагрузкой, после чего Сафин сконцентрировался на деятельности в спортивных организациях.
Почему легендарный ловелас так и не женился?Личная жизнь Сафина всегда привлекала не меньше внимания, чем его спортивные достижения. Он слыл завидным холостяком, чей список возлюбленных включал самых ярких женщин эпохи: от моделей и актрис до светских львиц. Его романы с испанской моделью Сильвией Торренс-Валеро, дизайнером Дарьей Жуковой, актрисой Еленой Кориковой, певицей Анастасией Осиповой и оперной дивой Аидой Гарифуллиной становились достоянием общественности.
Дарью Жукову он даже публично представил как свою девушку после победы в Австралии, но вскоре она вышла замуж за Романа Абрамовича. Отношения с Аидой Гарифуллиной, длившиеся четыре года и одобренные матерью спортсмена, многим казались идеальными, но пара рассталась, не сумев совместить плотные графики.
Особую известность приобрёл эпизод на Australian Open 2002 года, когда Сафин появился на турнире в сопровождении группы из трёх привлекательных блондинок, которых пресса немедленно окрестила «сафинетками». Сам теннисист с юмором комментировал ситуацию: «Согласитесь, у меня очень красивая скамейка».
Несмотря на многочисленные связи, Сафин так и не вступил в брак и официально не признал ни одного ребёнка. В СМИ периодически появлялись слухи о внебрачных дочерях, в частности, от модели Валерии Якубовской и Аиды Гарифуллиной, но сам спортсмен их категорически опровергал. Сегодня Марат Сафин откровенно заявляет о своём выборе в пользу свободы.
«Живу один, с кошками… Меня уже никто не добивается, серьезно. С годами начинаешь ценить тишину и одиночество», — признавался он в интервью Тине Канделаки.
Он объясняет это не разочарованием, а осознанным желанием покоя и независимости: «Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных».
Громкие скандалы с участием СафинаЭмоциональность, которая делала игру Сафина такой захватывающей, часто выплескивалась за пределы корта, превращаясь в скандалы. За карьеру он, по разным оценкам, сломал более семисот ракеток, а его эксцентричные выходки во время матчей (вроде снятия шорт на Roland Garros) обсуждались не меньше, чем его победы.
Однако самый громкий инцидент произошёл в конце 2008 года, накануне старта нового сезона. В московском ночном клубе между Сафиным и 17-летним Сергеем Бондарчуком-младшим вспыхнула драка. По версии теннисиста, озвученной позже, инициатором стал молодой Бондарчук:
«Я иду за девочками... и тут нарисовывается какой-то товарищ, который бьет меня плечом в грудь. Я поворачиваюсь, спрашиваю: "В чем дело?" И тут начинается драка».
Очевидцы утверждали, что против Сафина выступили сразу несколько человек. В итоге теннисист прилетел в Австралию на Кубок Хопмана с синяком под глазом и порезами, заявив прессе: «Я победил в драке. Все нормально». Его сестра Динара была шокирована: «Зная Москву, все могло закончиться гораздо более плачевно». Конфликт получил широкую огласку, и отец Сергея, режиссёр Фёдор Бондарчук, публично извинился перед Сафиным:
«То, что мой сын ударил Марата, — факт… Поэтому я хочу попросить прощения», — цитирует режиссера издание «Комсомольская правда».
Как живет и чем занимается Сафин сегодняПосле завершения политической карьеры Сафин сознательно отошёл от шумной светской жизни. Он живёт один в роскошном пентхаусе на Патриарших прудах в Москве, а также владеет недвижимостью в Монако. Его постоянными компаньонами стали кошки. Состояние, заработанное за карьеру (более 14 миллионов долларов призовых), позволяет ему не беспокоиться о заработке. Он принимает участие в ветеранских и выставочных турнирах, иногда появляется на публике, но предпочитает тихий, размеренный образ жизни. Периодически в прессе всплывают слухи о его возможном возвращении в большой спорт в качестве тренера, но пока они остаются лишь слухами.
Еще десять лет назад Марат Сафин глубоко увлёкся древнекитайской «Книгой Перемен», которая дала ему новое мировоззрение и нестандартный подход к пониманию жизни. Это увлечение изменило его ценности:
«Люди гонятся за брендами, машинами, особняками, но всё это не приносит счастья... Я не видел ни одного счастливого человека из тех, кто увешан брендами, на «Майбахе» и в особняке», — цитирует Сафина издание 78.ru.
Счастье для него теперь — это свобода выбора и способность «воспринимать всё не так серьёзно, как многие люди».