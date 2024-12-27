Детский лыжный старт открыл зимний сезон в Дмитровском городском округе

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
На лыжной трассе в ГАБО в Дмитровском городском округе торжественно открыли зимний сезон. Детский старт собрал юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Лыжные трассы в нашем округе предлагают отличные условия для занятий спортом как для начинающих, так и для опытных лыжников. Отмечается большой интерес дмитровчан к лыжному спорту, в том числе среди детей», – сказала замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина.После окончания гонок прошло торжественное награждение победителей. Затем для участников и их родителей состоялось дружеское чаепитие.
Соревнования для маленьких спортсменов организовали ФОК «Свобода» и спортивно-оздоровительный клуб «ГАБО» при поддержке администрации Дмитровского городского округа и правительства Московской области.
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