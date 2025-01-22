Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Крещенский рапид», который прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Помимо Ступина, участники представляли Зарайск, Озёры и Каширу.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Контроль времени на турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд – на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных спортсменов, которые пока не могут играть быстро, как в блице.
Итоги подводились по трём группам. В старшей и младшей группах первенствовали представители ступинской спортшколы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней первое место заняла Варвара Дергачёва из спортивной школы Зарайска.
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«Юные спортсмены не обладают достаточной усидчивостью для игры в классические шахматы с контролем больше часа каждому игроку на партию. Семь туров длились больше трёх часов, но для ребят в пылу борьбы время пролетело быстро. Они не почувствовали усталость к концу турнира», – рассказал организатор соревнований Владимир Россихин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Контроль времени на турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд – на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных спортсменов, которые пока не могут играть быстро, как в блице.
Итоги подводились по трём группам. В старшей и младшей группах первенствовали представители ступинской спортшколы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней первое место заняла Варвара Дергачёва из спортивной школы Зарайска.
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Лора Луганская