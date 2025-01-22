Заявки на участие в «Кубке наций» по кёкусинкан уже подали 22 страны

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Представители 22 стран подали заявки на участие в Международных соревнования по кёкусинкан «Кубок наций», которые состоятся 9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов турнира.
«Соревнования перешли в статус официальных и включены в единый календарный план Минспорта России. Среди стран-участниц – Турция, Марокко, Аргентина, Сьерра-Леоне, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Нигерия, Азербайджан, Армения, Южная Осетия, Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Тунис Ирак и Афганистан», – говорится в сообщении.Оргкомитет продолжает принимать заявки на участие, перечень стран будет расширен. Также на соревнования приедут спортсмены из более чем 60 регионов России. Всего ожидается более 2 тыс. участников.
Фото: пресс-служба организаторов «Кубка наций»
Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» – «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Его цель – объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом.
Организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё».
«Спорт – та сила, которая учит единению и справедливости, поддержке и взаимовыручке. «Кубок наций» – событие большого значения. Оно несёт высокую объединяющую миссию, воспитывает подрастающее поколение, которое выбирает спорт и реальные дела», – отметил зампредседателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артём Петрухин.Впервые соревнования состоялись в феврале прошлого года. В них приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран.
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