Подмосковный стрелок Алейников завоевал медаль всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Тимофей Алейников выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Тимофей Алейников занял третье место в олимпийской дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения». Золотую медаль завоевал спортсмен из Удмуртии, а серебряную — представитель Владимирской области», — говорится в сообщении.Всего в турнире, который проводился в Ижевске с 11 по 20 января, приняли участие 537 спортсменов и спортсменок из 41 российского региона.
Ранее сообщалось, что спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевали серебряную медаль на этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд.
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