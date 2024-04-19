Девять команд выступят в финале епархиального турнира по шашкам в Ступине

Фото: пресс-служба Минспорта МО
21 апреля в городском округе Ступино пройдёт финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Муниципальный этап соревнований проходил с 30 марта по 14 апреля. В нём участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений.
За призовые места в финале соревнований поспорят девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.
Торжественное открытие соревнований – в 13 часов. Как отметили в министерстве, турнир стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа.
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«Шашки – это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как умение разрабатывать стратегию действий, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью – каждый ход требует внимания и оценки последствий. Главный девиз шашистов – «Только вперед», – сказал президент Федерация шашек России Анатолий Никитин.
За призовые места в финале соревнований поспорят девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.
Торжественное открытие соревнований – в 13 часов. Как отметили в министерстве, турнир стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа.
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Лора Луганская