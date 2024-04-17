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Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка Росси

17 апреля 2024, 16:57
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Александра Ушакова на втором этапе Кубка России по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Воспитанница Центра подготовки по олимпийским видам спорта и краснознаменского Училища олимпийского резерва №1 Александра Ушакова поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри» среди женщин», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» проводился в посёлке краснодарском Псебай с 12 по 15 апреля.



Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет. Вторая команда из Московской области заняла четвёртое место.

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Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды
17 апреля 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба
«Уход Антона Миранчука из «Локомотива» – это потеря. Думаю, у Антона уже есть какой-то вариант продолжения карьеры. Раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату. С другой стороны, деньги не самое главное в футболе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он допустил, что спортсмен сможет продолжить карьеру и в Европе, поскольку вполне соответствует европейским стандартам.

Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.

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Булыкин озвучил существенный недостаток Карпина
Булыкин назвал отсутствие трофеев недостатком Карпина
17 апреля 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.
«Карпип – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказывал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе. По его словам, многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.

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#тренер
#мнение
#игры
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Участниками Кубка России по волейболу сидя стали 19 команд
17 апреля 2024, 14:52

Фото: Ирина Моисеева

14 мужских и пять женских команд из разных регионов страны принимают участие в Кубке России по волейболу сидя, который проводится спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном городе Раменское, передаёт корреспондент Ирина Моисеева.
«Игра проходит, как и в классическом волейболе. Отличие в том, что нельзя отрываться от пола в момент касания с мячом, и можно блокировать подачу соперника», — пояснил рассказал старший тренер сборной России по волейболу сидя Александр Овсянников.
Он добавил, что в каждой команде допускается участие до двух здоровых спортсменов.

О влиянии этой игры на свою жизнь рассказал Тимур, прибывший в Подмосковье в составе сборной Иркутска.

«У меня в жизни случилась трагическая ситуация: попал в аварию, в результате которой остался без ног. Целый год сидел дома, не знал, чем заняться. Потом пришёл в волейбол, очень понравилось, появился новый круг общения. Раньше никогда бы не подумал, что встречу таких сильных и целеустремлённых людей», — поделился Тимур.
Соревнования стартовали 12 апреля, церемонию награждения и закрытия игр проведут 18 апреля. В числе участников — призёры Паралимпийских игр, чемпионы Европы и мира.

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#волейбол
#паралимпийцы
#раменское
#спорт
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Подмосковные гандболисты победили на всероссийских юношеских соревнованиях
17 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче соревнований сборная Московской области встретилась со столичной командой и победила со счётом 18:17», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что бронзовую медаль завоевали спортсмены из Астрахани, а вторая подмосковная команда, представляющая спортшколу по игровым видам спорта, стала четвёртой.

В министерстве добавили, что Александр Носов, выступавший за сборную Московской области, по итогам соревнований назван лучшим правым полусредним.

Всего в финальных играх турнира приняли участие 12 команд, соревнования завершились в городе Салават на юге Башкортостана.

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#гандбол
#спорт
#медаль
#минспорта мо
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Денис Пузырёв из Серпухова выиграл Открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу
17 апреля 2024, 10:30

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко

Серпухович Денис Пузырёв стал победителем Открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Денис занял первое место в жиме лёжа в однопетельной софт-экипировке в возрастной категории 50-59 лет. За звание чемпиона боролись соперники из многих городов России, а также спортсмены из Белоруссии и Сербии. При этом в общем зачёте среди всех возрастных категорий наш земляк стал вторым», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что Пузырёв занимается пауэрлифтингом более 10 лет. Он служил в органах внутренних дел с 1993 года и ушёл в отставку в звании подполковника.

Спортсмен уже начал подготовку к новым соревнованиям – чемпионату Московской области, который пройдёт в Серпухове в начале июня. Эти состязания станут контрольными перед чемпионатом России, который состоится в Суздале 21-23 июня.

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#спорт
#серпухов
#чемпионат европы
#подмосковье
#московская область
#сергей никитенко
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Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии
16 апреля 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе.
«Джикия —не игрок глубокого запаса. Он должен играть чаще, капитан заслуживает этого. Мы же видели, что Абаскаль специально его не выпускал. Даже когда у Дуарте было повреждение, и он мог отдохнуть, Абаскаль не выпускал Джикию вместо него. Думаю, сейчас Георгий будет получать больше игрового времени и постепенно вернётся в основу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он добавил, что многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.

Ранее Александр Мостовой заявлял, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.

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#игра
#спортсмены
#футбол
#тренер
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Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону
16 апреля 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Двое волоколамских спортсменов выиграли первенство России по панкратиону Двое спортсменов из Волоколамска выиграли первенство России по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования, которые прошли в Санкт-Петербурге, собрали более 1,5 тыс. участников. Волоколамск представили девять спортсменов патриотического клуба «Спецвзвод». Двое из них – 14-летний Никита Иванов и 13-летняя Рукият Саламова – вернулись домой чемпионами.
«Чтобы добраться до первенства России, мы прошли жесточайший отбор, участвуя в разных соревнованиях, завоёвывая призовые места. В Санкт-Петербурге было много сложных моментов, с которыми я справился. Горжусь, что прошёл этот путь», – сказал Иванов.
Рукият рассказала, что участники первенства отдавали все силы для победы. Девушка довольна итогами турнира и с нетерпением ждет следующего.

Теперь юные спортсмены отправятся на Открытый кубок Евразии по панкратиону, который пройдёт в Москве 11 мая.

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#борьба
#спорт
#волоколамск
#спортсмены
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Химкинские баскетболисты стали победителями первенства Московской области
16 апреля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Команда Спортшколы №1 городского округа Химки завоевала золото первенства Московской области по баскетболу. В соревнованиях участвовали спортсмены 2012 года рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В полуфинале ежегодного турнира химкинская команда обыграла соперников из Лобни со счётом 53:26, а в решающем матче одержала победу над командой из Мытищ - 67:38. Кроме того, игрок Матвей Горшков стал лучшим атакующим защитником турнира. Лучшим разыгрывающим назван Дмитрий Асеев. Юные спортсмены выступали под руководством тренера Владимира Трунова.
«В Химках развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание. Профессионалы химкинских баскетбольных клубов регулярно помогают юниорам, развивая в городе любительский и дворовый баскетбол. При поддержке главы Дмитрия Волошина в нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это создаёт условия для привлечения молодёжи к занятиям этим увлекательным спортом и достижения высоких результатов», – сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 также приняли участие в первенстве Подмосковья по баскетболу. Команда СШОР №1 заняла второе место среди спортсменов 2007 года рождения.

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#баскетбол
#первенство
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Юниорки из Подмосковья завоевали четыре медали первенства России по вольной борьбе
16 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевали спортсменки из Московской области на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Высшую ступень пьедестала заняла Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов. Ещё одно золото сборной Подмосковья принесла Салназарян в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевала Екатерина Карпушина, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, а бронзовую награду получила Мария Ефимова в категории до 65 килограммов.

В общекомандном зачёте первенства команда Московской области заняла почётное третье место.

Соревнования проводились в подмосковном Наро-Фоминске, спортсменки, проявившие себя лучше всех, получат приглашение в национальную сборную для участия в первенстве Европы и первенстве мира.

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