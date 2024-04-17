Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка Росси

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Александра Ушакова на втором этапе Кубка России по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Воспитанница Центра подготовки по олимпийским видам спорта и краснознаменского Училища олимпийского резерва №1 Александра Ушакова поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри» среди женщин», — говорится в сообщении.Второй этап Кубка России по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» проводился в посёлке краснодарском Псебай с 12 по 15 апреля.
Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет. Вторая команда из Московской области заняла четвёртое место.
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