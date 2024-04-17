Шесть команд вступили в борьбу за Кубок Виктора Шалимова по хоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Мытищах начался юбилейный Х хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова». Соревнования проходят 17-19 апреля в ледовом дворце «Арена Мытищи», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В турнире участвуют шесть подмосковных команд из специализированных спортшкол. Это «Балашиха», «Витязь» (Подольск), «Академия Петрова» (Красногорск), «Химик» (Воскресенск), «Атлант» (Мытищи) и «Хоккейная Академия Фетисова» (Домодедово», – говорится в сообщении.По традиции перед стартом хоккейных матчей состоялась торжественная церемония открытия турнира. С напутственными пожеланиями к юным хоккеистам обратился олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов.
Участники и гости соревнований увидели показательные выступления от учащихся спортшколы «Авангард». Матч-открытие турнира провели хоккеисты из Мытищ и Домодедова.
Как напомнили в министерстве, в прошлом году обладателем почётного трофея стала команда «Балашиха».
Результаты матчей, расписание игр и прямые трансляции можно найти на сайте Федерации хоккея Московской области в разделе «Соревнования».
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