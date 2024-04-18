В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов», приуроченный к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в марте в Пушкинском округе, власти Московской области приняли участие в подведении итогов фестиваля и вручении наград, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.В фестивале приняли участие более 50 спортсменов-колясочников из столичного региона и Белоруссии. Для них были организованы соревнования по игре в дартс и настольный теннис, а также мастер-классы по пулевой стрельбе, армрестлингу, бочче, фехтованию и настольному теннису.
Кроме того, в рамках фестиваля была организована выставка технических средств реабилитации. Площадку для фестиваля предоставил торгово-развлекательный центр «Акварель».
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